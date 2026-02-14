В Барнауле пара с необычной фамилией сыграла свадьбу в пятницу, 13‑го
Молодожены рассказали, что познакомились во время учебы в вузе
14 февраля 2026, 08:27, ИА Амител
Во Дворце бракосочетания Барнаула 13 февраля зарегистрировали брак Николая и Ксении с необычной фамилией Пятница. Информацию подтвердили в управлении юстиции Алтайского края.
Молодожены рассказали, что познакомились во время учебы в вузе. Их романтические отношения длились полтора года, после чего пара приняла решение официально оформить союз. В управлении юстиции региона отметили:
«Молодые люди отнеслись к этой дате с юмором и считают, что она может добавить их семейной истории особый шарм».
Сейчас молодая семья планирует свое будущее — они хотят построить собственный дом и обзавестись детьми.
Ранее сообщалось, что в ЗАГСах Барнаула почти не осталось мест для свадеб в красивые даты 2026 года. С начала года в регионе уже сыграли свыше 400 свадеб.
08:34:59 14-02-2026
Пусть будет много счастливых Пятниц!
09:16:07 14-02-2026
У Робинзона тоже была своя любимая Пятница
10:07:56 14-02-2026
Евдокия (Дуся Я) (09:16:07 14-02-2026) У Робинзона тоже была своя любимая Пятница...
Теперь у парня в кругу друзей будет прозвище - Роби ( Робинзон)
10:21:53 14-02-2026
У них будет все ок.
10:30:03 14-02-2026
Кто из них у кого 13-ый/ая?))
11:16:45 14-02-2026
Семён Ефимович Пятница (1903–1985) — советский деятель сельского хозяйства, комбайнер, удостоенный звания Герой Социалистического Труда (1949) за высокие достижения в уборке зерновых. Работал в Алтайском крае, награжден орденом Ленина.
18:01:28 14-02-2026
Чья фамилия была до свадьбы?