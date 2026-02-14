В Барнауле пара с необычной фамилией сыграла свадьбу в пятницу, 13‑го

Молодожены рассказали, что познакомились во время учебы в вузе

14 февраля 2026, 08:27, ИА Амител

Семья Пятница / Фото: управление юстиции Алтайского края
Семья Пятница / Фото: управление юстиции Алтайского края

Во Дворце бракосочетания Барнаула 13 февраля зарегистрировали брак Николая и Ксении с необычной фамилией Пятница. Информацию подтвердили в управлении юстиции Алтайского края.

Молодожены рассказали, что познакомились во время учебы в вузе. Их романтические отношения длились полтора года, после чего пара приняла решение официально оформить союз. В управлении юстиции региона отметили:

«Молодые люди отнеслись к этой дате с юмором и считают, что она может добавить их семейной истории особый шарм».

Сейчас молодая семья планирует свое будущее — они хотят построить собственный дом и обзавестись детьми.

Ранее сообщалось, что в ЗАГСах Барнаула почти не осталось мест для свадеб в красивые даты 2026 года. С начала года в регионе уже сыграли свыше 400 свадеб.

Комментарии 7

Гость

08:34:59 14-02-2026

Пусть будет много счастливых Пятниц!

Евдокия (Дуся Я)

09:16:07 14-02-2026

У Робинзона тоже была своя любимая Пятница

Гость

10:07:56 14-02-2026

Евдокия (Дуся Я) (09:16:07 14-02-2026) У Робинзона тоже была своя любимая Пятница...
Теперь у парня в кругу друзей будет прозвище - Роби ( Робинзон)

Александр

10:21:53 14-02-2026

У них будет все ок.

Гость

10:30:03 14-02-2026

Кто из них у кого 13-ый/ая?))

Гость

11:16:45 14-02-2026

Семён Ефимович Пятница (1903–1985) — советский деятель сельского хозяйства, комбайнер, удостоенный звания Герой Социалистического Труда (1949) за высокие достижения в уборке зерновых. Работал в Алтайском крае, награжден орденом Ленина.

Гость

18:01:28 14-02-2026

Чья фамилия была до свадьбы?

