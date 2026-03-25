Россиянка выиграла в лотерею 36 млн рублей, выбрав дату свадьбы

25 марта 2026, 11:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в лотерею почти 37 миллионов рублей. Билет она купила на деньги, которые муж перевел на авиабилеты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото".

В 333 848-м тираже "Рапидо Про" женщина выиграла 36 948 088 рублей. По ее словам, после покупки осталась небольшая сумма, и она решила испытать удачу.

В мобильном приложении она 13 раз нажала кнопку "Случайные числа" — это число выбрано в честь даты свадьбы и любимого семейного числа.

«Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло СМС-уведомление, что я выиграла. Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка "Билет выиграл" и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», — поделилась победительница.

Светлана работает сметчиком в теплоэнергетической организации. У нее с мужем взрослая дочь и две внучки.

Выигранные средства семья направит на покупку нового жилья в теплых краях. Ранее женщине уже удавалось выигрывать крупные суммы — 10, 45 и 150 тысяч рублей.