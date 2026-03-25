Россиянка выиграла в лотерею 36 млн рублей, выбрав дату свадьбы
Выигранные средства семья направит на покупку нового жилья в теплых краях
25 марта 2026, 11:05, ИА Амител
Жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в лотерею почти 37 миллионов рублей. Билет она купила на деньги, которые муж перевел на авиабилеты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото".
В 333 848-м тираже "Рапидо Про" женщина выиграла 36 948 088 рублей. По ее словам, после покупки осталась небольшая сумма, и она решила испытать удачу.
В мобильном приложении она 13 раз нажала кнопку "Случайные числа" — это число выбрано в честь даты свадьбы и любимого семейного числа.
«Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло СМС-уведомление, что я выиграла. Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка "Билет выиграл" и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», — поделилась победительница.
Светлана работает сметчиком в теплоэнергетической организации. У нее с мужем взрослая дочь и две внучки.
Выигранные средства семья направит на покупку нового жилья в теплых краях. Ранее женщине уже удавалось выигрывать крупные суммы — 10, 45 и 150 тысяч рублей.
11:08:17 25-03-2026
И все,ЕСТЕСТВЕННО, в это враньё поверили.
Вчера писали, что одна дурочка 700 билетов вскрыла и ничего не выиграла.
11:08:23 25-03-2026
36 млн ---- там точно деньги не отмывают?
11:09:10 25-03-2026
Мы конечно верим.
11:15:07 25-03-2026
Завтра будет новость, что россиянка передумала уезжать в теплые края из Норильска и решила пожертвовать весь выигрыш на нужды сво.
11:27:58 25-03-2026
Гость (11:15:07 25-03-2026) Завтра будет новость, что россиянка передумала уезжать в теп... И бездомных собачек.
12:30:27 25-03-2026
Звезда' + еж = звездёж :-)
12:37:05 25-03-2026
Это был 705 билет
12:50:57 25-03-2026
Это когда кто то рядом выиграл, а ты даже не пробовал. Естественно, для твоей же психики легче принять концепцию «да там сирамно абманут». Убедить их бесполезно. Пускай так и будет.
13:31:33 25-03-2026
Гость (12:50:57 25-03-2026) Это когда кто то рядом выиграл, а ты даже не пробовал. Естес... Поделитесь опытом, расскажите, что вы выиграли))) и сколько потратили на билеты.
16:34:06 25-03-2026
а я вот году в 79, перед олимпиадой, в спринт 25 рублей выиграл (билет 50коп), на Динамо в кассах продавали, кстати очереди большие были. Мне аж 5 рублей досталось, остальное мама с отцом распределили, кому платье, кому пиво под водочку