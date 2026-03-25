Россиянка выиграла в лотерею 36 млн рублей, выбрав дату свадьбы

Выигранные средства семья направит на покупку нового жилья в теплых краях

25 марта 2026, 11:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в лотерею почти 37 миллионов рублей. Билет она купила на деньги, которые муж перевел на авиабилеты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото".

В 333 848-м тираже "Рапидо Про" женщина выиграла 36 948 088 рублей. По ее словам, после покупки осталась небольшая сумма, и она решила испытать удачу.

В мобильном приложении она 13 раз нажала кнопку "Случайные числа" — это число выбрано в честь даты свадьбы и любимого семейного числа.

«Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло СМС-уведомление, что я выиграла. Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка "Билет выиграл" и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», — поделилась победительница.

Светлана работает сметчиком в теплоэнергетической организации. У нее с мужем взрослая дочь и две внучки.

Выигранные средства семья направит на покупку нового жилья в теплых краях. Ранее женщине уже удавалось выигрывать крупные суммы — 10, 45 и 150 тысяч рублей.

деньги

Комментарии 10

Гость

11:08:17 25-03-2026

И все,ЕСТЕСТВЕННО, в это враньё поверили.
Вчера писали, что одна дурочка 700 билетов вскрыла и ничего не выиграла.

Гость

11:08:23 25-03-2026

36 млн ---- там точно деньги не отмывают?

Ого

11:09:10 25-03-2026

Мы конечно верим.

Гость

11:15:07 25-03-2026

Завтра будет новость, что россиянка передумала уезжать в теплые края из Норильска и решила пожертвовать весь выигрыш на нужды сво.

Гость

11:27:58 25-03-2026

Гость (11:15:07 25-03-2026) Завтра будет новость, что россиянка передумала уезжать в теп... И бездомных собачек.

Стас

12:30:27 25-03-2026

Звезда' + еж = звездёж :-)

Гость

12:37:05 25-03-2026

Это был 705 билет

Гость

12:50:57 25-03-2026

Это когда кто то рядом выиграл, а ты даже не пробовал. Естественно, для твоей же психики легче принять концепцию «да там сирамно абманут». Убедить их бесполезно. Пускай так и будет.

Гость

13:31:33 25-03-2026

Гость (12:50:57 25-03-2026) Это когда кто то рядом выиграл, а ты даже не пробовал. Естес... Поделитесь опытом, расскажите, что вы выиграли))) и сколько потратили на билеты.

Гость

16:34:06 25-03-2026

а я вот году в 79, перед олимпиадой, в спринт 25 рублей выиграл (билет 50коп), на Динамо в кассах продавали, кстати очереди большие были. Мне аж 5 рублей досталось, остальное мама с отцом распределили, кому платье, кому пиво под водочку

