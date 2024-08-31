"Рожденные в СССР". Выставка ретроавтомобилей проходит в Барнауле

Старенькие машины, которые выглядят как новенькие, и правда, весьма удивляют

31 августа 2024, 12:25, ИА Амител

Выставка ретроавтомобилей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в День города проходит выставка ретроавтомобилей и мототехники "Рожденные в СССР". Площадка расположена на Старом базаре. Несмотря на то, что выставка в городе традиционная и проводится пару раз в год, она всегда привлекает внимание барнаульцев. Нет отбоя от желающих сфотографироваться на фоне, например, старенькой "Волги".

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