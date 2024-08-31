Историк Данил Дегтярев помог нам составить тест (сложный!) на знание исторических фактов в столице Алтайского края

31 августа 2024, 09:36, ИА Амител

Здание филармонии Алтайского края / Фото: amic.ru

31 августа 2024 года Барнаулу исполняется 294 года. Хорошо ли вы знаете его историю? Историк Данил Дегтярев составил два десятка вопросов об истории Барнаула, а мы упаковали их в тест в нашей группе во "ВКонтакте".

Отвечайте на вопросы, узнавайте для себя что-то новое, а программа решит, ваши познания выдают в вас приезжего, говорят о том, что вы местный или что очень хорошо разбираетесь в истории столицы Алтайского края. Но это не самое главное! Главное – удовольствие от процесса и новые знания!

А чтобы подтянуть знания об истории Барнаула, рекомендуем вам послушать наши аудиогиды: "Город, слушай!" или "Столица мира" (в нем, кстати, наш журналист Слава Кондаков беседует с историком Данилом Дегтяревым).