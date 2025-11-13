В Алтайском крае ожидается снег, температура опустится до -18 градусов

13 ноября 2025, 16:22, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ряде регионов Сибири в пятницу и выходные прогнозируются обильные снегопады, метели, гололед и понижение температуры до -40 градусов. Также ожидается сильный штормовой ветер, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Так, в Новосибирской области в ночь на пятницу температура воздуха опустится до -23, днем будет до -12 градусов. Ожидается умеренный снег, в выходные – мокрый снег. В субботу и воскресенье в регионе потеплеет до +2 градусов в дневные часы.

В предгорьях Алтайского края в выходные похолодает до -18 градусов в ночные часы. Днем по региону воздух прогреется до +1. Местами пройдет снег, ветер усилится до 14 м/с. В Республике Алтай в выходные будет гораздо холоднее – до -28 градусов, а порывы ветра будут достигать 20 м/с, на трассах образуется гололед.

«В Кемеровской области ожидаются снежные заносы и гололедица. Температура 14 ноября опустится до 17 градусов мороза, а в выходные по ночам воздух охладится уже до -20, прогнозируются метели. Еще холоднее будет в Томской области – до -27 градусов по ночам. В обеих областях ветер усилится до 18 м/с. Холодно будет и в Омской области, где в ночные часы столбики термометров опустятся до -21 градуса», – говорится в сообщении агентства.

Также синоптики предупреждают о сильном снеге в Хакасии 14 ноября, он будет сопровождаться ветром до 22 м/с и гололедицей. Из-за непогоды в горных районах республики, а также в Тыве и Красноярском крае сохраняется лавинная опасность.

Морозы до -40 градусов придут в выходные в Иркутскую область – они ожидаются на севере региона 16 ноября. В целом по области прогнозируются сильный снег, метели и ветер с порывами до 20 м/с. При этом на Байкале с пятницы по воскресенье ветер усилится до 35 м/с.

