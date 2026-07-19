НОВОСТИОбщество

Мошенники придумали новую схему обмана студентов

Она рассчитана на доверие студентов, поскольку связана с привычными вопросами учебного процесса

19 июля 2026, 10:33, ИА Амител

Студенты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Студенты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников деканатов российских вузов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам студентов на портале "Госуслуги". О новой схеме РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники звонят студентам и сообщают, что для оформления ведомостей посещаемости или завершения сессии необходимо поставить электронную подпись. После этого они просят назвать код из СМС, который в действительности используется для входа в личный кабинет на "Госуслугах" или изменения данных учетной записи.

Антон Немкин отметил, что схема рассчитана на доверие студентов, поскольку связана с привычными вопросами учебного процесса.

«Особенность этой схемы заключается в том, что аферисты используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом. Для студентов вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом являются привычными, поэтому просьба может не вызвать сразу подозрений. Мошенники рассчитывают именно на доверие к представителям образовательной организации и на желание быстро решить формальный вопрос», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что сотрудники вузов не вправе требовать по телефону коды из СМС, пароли или другие данные, позволяющие получить доступ к личным аккаунтам. По его словам, электронная подпись и подтверждение личности не оформляются путем передачи секретных кодов третьим лицам.

При возникновении любых сомнений Антон Немкин рекомендовал самостоятельно связаться с деканатом по официальным контактам и уточнить, действительно ли обращение поступило оттуда.

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НОВОСТИОбщество

Россия Госдума Мошенники студенты
       

Комментарии 4

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Гость

10:57:12 19-07-2026

Откуда у мошенников номер телефонов студентов?

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Гость

15:25:52 19-07-2026

Гость (10:57:12 19-07-2026) Откуда у мошенников номер телефонов студентов?... Что за глпупост несете? 100 человекам смс отправил. 3 студента нашлись.

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Гость

13:03:50 20-07-2026

Гость (15:25:52 19-07-2026) Что за глпупост несете? 100 человекам смс отправил. 3 студен... Заголовок читал? Тогда нужно указывать не студентов, а людей

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гость

16:24:27 19-07-2026

Рассчитано на не очень умных студентов, если ты не отчисляешься и не поступаешь, то у тебя взаимодействие с деканатом это оценки сверить после сессии, для военкомата справка не в деканате выдается, ведомости преподаватели заполняют и сдают? То есть обычному студенту из деканата звонить не будут))

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