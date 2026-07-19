Мошенники придумали новую схему обмана студентов
Она рассчитана на доверие студентов, поскольку связана с привычными вопросами учебного процесса
19 июля 2026, 10:33, ИА Амител
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников деканатов российских вузов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам студентов на портале "Госуслуги". О новой схеме РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники звонят студентам и сообщают, что для оформления ведомостей посещаемости или завершения сессии необходимо поставить электронную подпись. После этого они просят назвать код из СМС, который в действительности используется для входа в личный кабинет на "Госуслугах" или изменения данных учетной записи.
Антон Немкин отметил, что схема рассчитана на доверие студентов, поскольку связана с привычными вопросами учебного процесса.
«Особенность этой схемы заключается в том, что аферисты используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом. Для студентов вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом являются привычными, поэтому просьба может не вызвать сразу подозрений. Мошенники рассчитывают именно на доверие к представителям образовательной организации и на желание быстро решить формальный вопрос», — пояснил депутат.
Парламентарий напомнил, что сотрудники вузов не вправе требовать по телефону коды из СМС, пароли или другие данные, позволяющие получить доступ к личным аккаунтам. По его словам, электронная подпись и подтверждение личности не оформляются путем передачи секретных кодов третьим лицам.
При возникновении любых сомнений Антон Немкин рекомендовал самостоятельно связаться с деканатом по официальным контактам и уточнить, действительно ли обращение поступило оттуда.
10:57:12 19-07-2026
Откуда у мошенников номер телефонов студентов?
15:25:52 19-07-2026
Гость (10:57:12 19-07-2026) Откуда у мошенников номер телефонов студентов?... Что за глпупост несете? 100 человекам смс отправил. 3 студента нашлись.
13:03:50 20-07-2026
Гость (15:25:52 19-07-2026) Что за глпупост несете? 100 человекам смс отправил. 3 студен... Заголовок читал? Тогда нужно указывать не студентов, а людей
16:24:27 19-07-2026
Рассчитано на не очень умных студентов, если ты не отчисляешься и не поступаешь, то у тебя взаимодействие с деканатом это оценки сверить после сессии, для военкомата справка не в деканате выдается, ведомости преподаватели заполняют и сдают? То есть обычному студенту из деканата звонить не будут))