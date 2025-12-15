Мошенники взламывают и блокируют айфоны школьников под видом установки приложения

Злоумышленники запрашивают у школьников доступ к Apple ID

15 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Ребенок со смартфоном / Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали массово атаковать школьников, лишая их доступа к iPhone под предлогом установки "полезного" приложения, пишет Telegram-канал Shot.

Детям рассылают сообщения с предложением установить программу AuyGram – якобы сервис, позволяющий скрывать онлайн-статус в мессенджерах и пользоваться дополнительными премиум-функциями без ограничений. Приложение отсутствует в официальном App Store, поэтому подросткам предлагают "альтернативный способ установки".

«Под этим предлогом злоумышленники запрашивают у школьников доступ к Apple ID, объясняя это необходимостью для загрузки программы. Получив данные, мошенники сразу меняют пароль и полностью блокируют устройство. В их распоряжении оказываются личные фотографии, переписки, а в ряде случаев – доступ к привязанным банковским картам», – отмечает Telegram-канал.

После захвата iPhone владельцу выдвигают требования перевести от 50 тысяч рублей за восстановление доступа. В случае отказа преступники угрожают удалить все данные с телефона или опубликовать личную информацию в интернете.

