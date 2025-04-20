МО РФ: ВСУ неоднократно нарушили пасхальное перемирие, есть погибшие среди мирных граждан

Украинские войска осуществили 900 ударов БПЛА и сбросов различных боеприпасов

20 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Формирования ВСУ, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, предприняли попытки атак позиций российских войск и атаковали приграничные районы в ночь на 20 апреля, среди мирных жителей есть погибшие и раненые, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства призвал Украину последовать примеру России. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках перемирия Украина будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". Он также отмечал, что в случае если тишина "воцарится", перемирие можно продлить и после Пасхи.

"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", – говорится в сообщении ведомства.

За ночь ВСУ применили 48 беспилотников, один из них – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли российские войска, осуществили 900 ударов БПЛА и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей: 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов.

"В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", – указали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецке во время пасхального перемирия прогремело не менее трех взрывов.