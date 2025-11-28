Всего зарегистрировано более 2,3 тыс. жалоб на работу приложения, из них 43% – из Москвы, 17% – из Санкт-Петербурга

Пользователи Москвы жалуются, что мессенджер WhatsApp* в пятницу, 28 ноября, не отправляет сообщения ни через мобильный интернет, ни по Wi-Fi. Информацию о сложностях с работой приложения публикует сервис "Сбой.рф".

Всего зарегистрировано более 2,3 тыс. жалоб, из них 43% – из Москвы, 17% – из Санкт-Петербурга. Недовольство сервисом выражают жители 20 регионов, в том числе Самарской области, Татарстана, Хабаровского края. Жалуются пользователи Урала и Сибири.

«Московская область. Ватсап лежит все утро. Задержка отправки текстовых сообщений 30–50 секунд. Фото крутит уже минут десять, не отправляет. Ватсап-веб не открывается на ноуте. Вай-фай и мобильный интернет от Мегафона», – пишет один из пользователей.

Екатеринбуржец сообщил, что сообщения второй день отправляются очень медленно, а фото приходят спустя длительное время. Об аналогичных проблемах написал человек из Ростова-на-Дону. Житель Карелии жалуется, что с 27 ноября не может послать голосовые без VPN и обновить приложение.

Большое количество пользователей столкнулось с проблемами в работе WhatsApp* еще 25 ноября. Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября Роскомнадзор частично ограничил его работу. В ведомстве пояснили, что это сделано для противодействия мошенникам и вербовщикам.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает блокировку приложения "делом времени". В качестве причин он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.

