Москвичи и петербуржцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp* 28 ноября
Всего зарегистрировано более 2,3 тыс. жалоб на работу приложения, из них 43% – из Москвы, 17% – из Санкт-Петербурга
28 ноября 2025, 17:50, ИА Амител
Пользователи Москвы жалуются, что мессенджер WhatsApp* в пятницу, 28 ноября, не отправляет сообщения ни через мобильный интернет, ни по Wi-Fi. Информацию о сложностях с работой приложения публикует сервис "Сбой.рф".
Всего зарегистрировано более 2,3 тыс. жалоб, из них 43% – из Москвы, 17% – из Санкт-Петербурга. Недовольство сервисом выражают жители 20 регионов, в том числе Самарской области, Татарстана, Хабаровского края. Жалуются пользователи Урала и Сибири.
«Московская область. Ватсап лежит все утро. Задержка отправки текстовых сообщений 30–50 секунд. Фото крутит уже минут десять, не отправляет. Ватсап-веб не открывается на ноуте. Вай-фай и мобильный интернет от Мегафона», – пишет один из пользователей.
Екатеринбуржец сообщил, что сообщения второй день отправляются очень медленно, а фото приходят спустя длительное время. Об аналогичных проблемах написал человек из Ростова-на-Дону. Житель Карелии жалуется, что с 27 ноября не может послать голосовые без VPN и обновить приложение.
Большое количество пользователей столкнулось с проблемами в работе WhatsApp* еще 25 ноября. Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября Роскомнадзор частично ограничил его работу. В ведомстве пояснили, что это сделано для противодействия мошенникам и вербовщикам.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает блокировку приложения "делом времени". В качестве причин он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ
19:17:21 28-11-2025
в спортлото пусть пишут...
23:46:42 28-11-2025
Недавно много писали о слитых разговорах Ушакова, Уиткофа, Дмитриева. Говорят, они общались через ватсап. Похоже, теперь ватсапу пипец. Тем более, что он принадлежит Мета*. Короче, козел этот цукербекер!