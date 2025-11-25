На сбои в работе мессенджера массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока

25 ноября 2025, 11:17, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

25 ноября 2025 года российские пользователи пожаловались на работу мессенджера WhatsApp*. Жители ряда регионов страны не могут отправлять и получать сообщения, а также загружать медиафайлы – фотографии, видео и голосовые сообщения.

О том, с чем могут быть связаны перебои в работе приложения, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России не работает WhatsApp*? По данным сайта Downdetector , на сбои в работе мессенджера массово жалуются в Республике Хакасия, Красноярском крае, Новосибирской и Архангельской областях, Республике Саха (Якутия) и Томской области. «Не грузится "десктопная" версия, не отправляются сообщения»;

«Не загружаются, не отправляются сообщения и медиафайлы»;

«Не приходят сообщения», – пишут российские пользователи на сайте. Как убедились корреспонденты amic.ru, мессенджер работает с перебоями и в Алтайском крае: исходящие и входящие сообщения приходят с большой задержкой во времени, изображения, видео и голосовые сообщения загружаются очень долго либо не загружаются вовсе.

3 Правда ли, что WhatsApp* уже заблокировали в России? Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября 2025 года Роскомнадзор частично ограничил его работу. Однако речи о том, чтобы запрещать WhatsApp* в России, нет. Как отметили в Госдуме, миллионы граждан пользуются мессенджером в личных и служебных целях. «Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – отметил в беседе с news.ru депутат Андрей Свинцов.