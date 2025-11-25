НОВОСТИОбщество

Почему в России не работает WhatsApp* и правда ли, что его уже заблокировали?

На сбои в работе мессенджера массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока

25 ноября 2025, 11:17, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

25 ноября 2025 года российские пользователи пожаловались на работу мессенджера WhatsApp*. Жители ряда регионов страны не могут отправлять и получать сообщения, а также загружать медиафайлы – фотографии, видео и голосовые сообщения.

О том, с чем могут быть связаны перебои в работе приложения, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России не работает WhatsApp*?

По данным сайта Downdetector, на сбои в работе мессенджера массово жалуются в Республике Хакасия, Красноярском крае, Новосибирской и Архангельской областях, Республике Саха (Якутия) и Томской области.
  • «Не грузится "десктопная" версия, не отправляются сообщения»;
  • «Не загружаются, не отправляются сообщения и медиафайлы»;
  • «Не приходят сообщения», – пишут российские пользователи на сайте.

 

Как убедились корреспонденты amic.ru, мессенджер работает с перебоями и в Алтайском крае: исходящие и входящие сообщения приходят с большой задержкой во времени, изображения, видео и голосовые сообщения загружаются очень долго либо не загружаются вовсе. 

2

Почему в России не работает WhatsApp*?

Причины сбоев в работе приложения неизвестны. Возможно, это связано с ограничениями, которые вводил Роскомнадзор в октябре и в августе 2025 года. Напомним, РКН 13 августа РКН ограничил звонки в приложении, а 22 октября частично ограничил работу приложения в целом.
3

Правда ли, что WhatsApp* уже заблокировали в России?

Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября 2025 года Роскомнадзор частично ограничил его работу. Однако речи о том, чтобы запрещать WhatsApp* в России, нет. Как отметили в Госдуме, миллионы граждан пользуются мессенджером в личных и служебных целях. 

«Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – отметил в беседе с news.ru депутат Андрей Свинцов.

4

А почему Роскомнадзор частично ограничил доступ к WhatsApp*?

Власти пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам. Именно через эти платформы россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность, отметили в Роскомнадзоре.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – сообщили в надзорной службе.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Правда ли, что Telegram и WhatsApp* полностью запретят в России и когда это произойдет?

Роскомнадзор уже ввел частичные ограничения в некоторых регионах страны
Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

11:22:14 25-11-2025

А правда ли , что Ютуб заблокировали?
Нет это не так!

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лол

13:51:12 25-11-2025

Гость (11:22:14 25-11-2025) А правда ли , что Ютуб заблокировали?Нет это не так!... В нашей стране блокируют все источники, из которых можно узнать правду

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:37:40 25-11-2025

Лол (13:51:12 25-11-2025) В нашей стране блокируют все источники, из которых можно узн...
Глупость- это высказывание написаное выше!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:54 25-11-2025

а ничего не работает и все блокируется, а то что каким-то чудом еще работает, то через горячие просьбы трудящихся, тоже поломают и оно тоже не будет работать

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:15 25-11-2025

Россия не Непал. Потерпим.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:46 25-11-2025

Гость (11:27:15 25-11-2025) Россия не Непал. Потерпим. ... уроки выучил?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:42 25-11-2025

Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда что-нибудь "хрюкать" в нетуда, куда хотел.

  -44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:42:07 25-11-2025

Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Рутуб появился мертворожденным, так и Максимка скоро навернется

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:31 25-11-2025

гость (11:42:07 25-11-2025) Рутуб появился мертворожденным, так и Максимка скоро наверне... У меня рутуб работает. И мне нравится.
Дело привычки. Я просто перешла на него.
Смотрю фильмы, тв, и даже свою страничку создала.

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:03 25-11-2025

Гость (13:09:31 25-11-2025) У меня рутуб работает. И мне нравится. Дело привычки. Я ... Ну естественно у них есть целевая аудитория, а вот то что вы в неё попадаете серьезный повод задуматься

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:16 25-11-2025

Гость (13:09:31 25-11-2025) У меня рутуб работает. И мне нравится. Дело привычки. Я ... Рутуб невозможно смотреть, мало того что там просто нет нужного контента, он пустой, дак и к тому же складывается такое ощущение что ты смотришь сплошную рекламу, с редкими вкраплениями нужной информации, реклама идет непрерывно, это пипец.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

00:31:51 26-11-2025

Гость (15:30:16 25-11-2025) Рутуб невозможно смотреть, мало того что там просто нет нужн... Рутуб живет за счет блока ютуба, ну и как пиратская помойка тянет народ, не успел получить 5 посетителей, сразу реклама и подписки, за час на нем, рекламы видел больше, чем за 15 лет на ютубе... НЕНАВИЖУ АЛЬФАБАНК и ВКУСНО И ТОЧКА)))))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:44 25-11-2025

Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Можно подумать, что таким как ты все остальное для чего-то приличного нужно. У кого что болит, как говорится.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:29 25-11-2025

Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... в первую очередь, вацап нужен для связи с родиетлями, а так же близкими, а только видосики это для зумеров, им вообще бы досутп полный ограничить к интернетам, чтобы оглянулси по сторнам, глянули на мир вне селфикамеры.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:01 29-11-2025

Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Не надо по себе судить Можно подумать кроме веселящих видосиков людям ничего больше не надо? Открою "секрет" - там люди общаются и решают рабочие вопросы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:43:14 25-11-2025

Смотрите рекламу банков на Рутуб)))

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:15 25-11-2025

Для вашей безопасности все!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:21 25-11-2025

Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... По себе других не суди.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:50:54 25-11-2025

Работает...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:19 25-11-2025

Спросите россиян из списка Форбс, У них точно все работает.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:50 25-11-2025

казлы безрогие

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Р

13:47:37 25-11-2025

Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ввели ограничения на звонки в вацап. Во-первых эти звонки гораздо сложнее прослушать, во -вторых российские операторы связи теряли очень много денег, потому что их дырявая связь никому была не нужна. Но открою маленькую тайну, звонки работают и в вацапе и в телеге, просто надо включить впн)))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:18 25-11-2025

Р (13:47:37 25-11-2025) Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ... Да нахфиг не надо что-то там включать. Стаграмма нет и ничего и никого не потеряла, и нахфиг не надо. Ну не будет и скатертью дорога.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:44 25-11-2025

Р (13:47:37 25-11-2025) Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ... Да-да, буквально вчера вон новость прошла, что якобы неблокируемый протокол VPN VLESS стали тоже блочить в ряде регионов, у нас пока работает, но скоро и до нас докатится. Я лично задолбался уже протоколы менять и танцы с бубном устраивать с VPN

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Патриот

18:46:31 25-11-2025

Как надоела эта принудительная росиификация... Скоро оденем тельняшки , и будем их дворцов выколупывать...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:01 26-11-2025

Патриот (18:46:31 25-11-2025) Как надоела эта принудительная росиификация... Скоро оденем ... Во что "оденем"?

  1 Нравится
Ответить
