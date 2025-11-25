Почему в России не работает WhatsApp* и правда ли, что его уже заблокировали?
На сбои в работе мессенджера массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока
25 ноября 2025, 11:17, ИА Амител
25 ноября 2025 года российские пользователи пожаловались на работу мессенджера WhatsApp*. Жители ряда регионов страны не могут отправлять и получать сообщения, а также загружать медиафайлы – фотографии, видео и голосовые сообщения.
О том, с чем могут быть связаны перебои в работе приложения, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России не работает WhatsApp*?
- «Не грузится "десктопная" версия, не отправляются сообщения»;
- «Не загружаются, не отправляются сообщения и медиафайлы»;
- «Не приходят сообщения», – пишут российские пользователи на сайте.
Как убедились корреспонденты amic.ru, мессенджер работает с перебоями и в Алтайском крае: исходящие и входящие сообщения приходят с большой задержкой во времени, изображения, видео и голосовые сообщения загружаются очень долго либо не загружаются вовсе.
Почему в России не работает WhatsApp*?
Правда ли, что WhatsApp* уже заблокировали в России?
«Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – отметил в беседе с news.ru депутат Андрей Свинцов.
А почему Роскомнадзор частично ограничил доступ к WhatsApp*?
Власти пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам. Именно через эти платформы россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность, отметили в Роскомнадзоре.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – сообщили в надзорной службе.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
11:22:14 25-11-2025
А правда ли , что Ютуб заблокировали?
Нет это не так!
13:51:12 25-11-2025
Гость (11:22:14 25-11-2025) А правда ли , что Ютуб заблокировали?Нет это не так!... В нашей стране блокируют все источники, из которых можно узнать правду
21:37:40 25-11-2025
Лол (13:51:12 25-11-2025) В нашей стране блокируют все источники, из которых можно узн...
Глупость- это высказывание написаное выше!!!
11:25:54 25-11-2025
а ничего не работает и все блокируется, а то что каким-то чудом еще работает, то через горячие просьбы трудящихся, тоже поломают и оно тоже не будет работать
11:27:15 25-11-2025
Россия не Непал. Потерпим.
12:28:46 25-11-2025
Гость (11:27:15 25-11-2025) Россия не Непал. Потерпим. ... уроки выучил?
11:32:42 25-11-2025
Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда что-нибудь "хрюкать" в нетуда, куда хотел.
11:42:07 25-11-2025
Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Рутуб появился мертворожденным, так и Максимка скоро навернется
13:09:31 25-11-2025
гость (11:42:07 25-11-2025) Рутуб появился мертворожденным, так и Максимка скоро наверне... У меня рутуб работает. И мне нравится.
Дело привычки. Я просто перешла на него.
Смотрю фильмы, тв, и даже свою страничку создала.
14:12:03 25-11-2025
Гость (13:09:31 25-11-2025) У меня рутуб работает. И мне нравится. Дело привычки. Я ... Ну естественно у них есть целевая аудитория, а вот то что вы в неё попадаете серьезный повод задуматься
15:30:16 25-11-2025
Гость (13:09:31 25-11-2025) У меня рутуб работает. И мне нравится. Дело привычки. Я ... Рутуб невозможно смотреть, мало того что там просто нет нужного контента, он пустой, дак и к тому же складывается такое ощущение что ты смотришь сплошную рекламу, с редкими вкраплениями нужной информации, реклама идет непрерывно, это пипец.
00:31:51 26-11-2025
Гость (15:30:16 25-11-2025) Рутуб невозможно смотреть, мало того что там просто нет нужн... Рутуб живет за счет блока ютуба, ну и как пиратская помойка тянет народ, не успел получить 5 посетителей, сразу реклама и подписки, за час на нем, рекламы видел больше, чем за 15 лет на ютубе... НЕНАВИЖУ АЛЬФАБАНК и ВКУСНО И ТОЧКА)))))
12:25:44 25-11-2025
Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Можно подумать, что таким как ты все остальное для чего-то приличного нужно. У кого что болит, как говорится.
12:52:29 25-11-2025
Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... в первую очередь, вацап нужен для связи с родиетлями, а так же близкими, а только видосики это для зумеров, им вообще бы досутп полный ограничить к интернетам, чтобы оглянулси по сторнам, глянули на мир вне селфикамеры.
19:14:01 29-11-2025
Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... Не надо по себе судить Можно подумать кроме веселящих видосиков людям ничего больше не надо? Открою "секрет" - там люди общаются и решают рабочие вопросы
11:43:14 25-11-2025
Смотрите рекламу банков на Рутуб)))
11:43:15 25-11-2025
Для вашей безопасности все!
11:47:21 25-11-2025
Гость (11:32:42 25-11-2025) Ватсап нужен, чтобы веселящие видосики пересылать и иногда ч... По себе других не суди.
11:50:54 25-11-2025
Работает...
12:16:19 25-11-2025
Спросите россиян из списка Форбс, У них точно все работает.
13:43:50 25-11-2025
казлы безрогие
13:47:37 25-11-2025
Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ввели ограничения на звонки в вацап. Во-первых эти звонки гораздо сложнее прослушать, во -вторых российские операторы связи теряли очень много денег, потому что их дырявая связь никому была не нужна. Но открою маленькую тайну, звонки работают и в вацапе и в телеге, просто надо включить впн)))
14:55:18 25-11-2025
Р (13:47:37 25-11-2025) Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ... Да нахфиг не надо что-то там включать. Стаграмма нет и ничего и никого не потеряла, и нахфиг не надо. Ну не будет и скатертью дорога.
15:33:44 25-11-2025
Р (13:47:37 25-11-2025) Депутат свинцов в бреду комментировал ? Всем понятно, зачем ... Да-да, буквально вчера вон новость прошла, что якобы неблокируемый протокол VPN VLESS стали тоже блочить в ряде регионов, у нас пока работает, но скоро и до нас докатится. Я лично задолбался уже протоколы менять и танцы с бубном устраивать с VPN
18:46:31 25-11-2025
Как надоела эта принудительная росиификация... Скоро оденем тельняшки , и будем их дворцов выколупывать...
13:38:01 26-11-2025
Патриот (18:46:31 25-11-2025) Как надоела эта принудительная росиификация... Скоро оденем ... Во что "оденем"?