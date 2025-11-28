Почему в России не работает WhatsApp* и будут ли его блокировать?
Пользователи по-прежнему жалуются на медленную отправку текстовых сообщений и медиафайлов
28 ноября 2025, 13:15, ИА Амител
Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Большое количество пользователей столкнулись с проблемами еще 25 ноября: сообщения отправлялись с большой задержкой во времени, изображения и видео либо загружались очень медленно либо не скачивались вовсе. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения, которую один из депутатов Госдумы назвал "делом времени".
Почему в России медленно работает WhatsApp* и какие мессенджеры можно использовать вместо него – в материале amic.ru.
Работает ли WhatsApp* в России 28 ноября 2025 года?
- «Не отправляются медиа»;
- «Долго отправляются и приходят сообщения»;
- «Веб-версия грузится не во всех браузерах», – пишут россияне на сайте.
Почему WhatsApp* в России работает медленно?
А правда ли, что WhatsApp* в России заблокируют?
«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале.
Где можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями?
- Max;
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники".
- Telegram.
Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.
13:37:56 28-11-2025
Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и это проглотят... Народ привык молчать и проглатывать))
13:41:34 28-11-2025
Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ... вы из тех кто...
"россияне, слуште россияне. а у вас есть..."
13:45:50 28-11-2025
Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ...
вот вообще фиолетово и на инстаграмм, и на ютуб, и на вотсап тоже. телегу только не трогали бы
13:55:02 28-11-2025
Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ... удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и пользуются, без каких либо ваших фантазий.
14:07:12 28-11-2025
Элен без ребят (13:55:02 28-11-2025) удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и поль... Э нет, иногда даже через приватные неводы стало плохо.
14:27:36 28-11-2025
Элен без ребят (13:55:02 28-11-2025) удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и поль... За деньги можно и письмо поездом отправить.
13:52:38 28-11-2025
Ответ: А потому что Россия.
14:42:44 28-11-2025
Кто согласен на ущемление свободы во имя безопасности, в итоге не имеет ни безопасности, ни свободы (с)
15:13:11 28-11-2025
Гость (14:42:44 28-11-2025) Кто согласен на ущемление свободы во имя безопасности, в ито... да ты че
15:31:39 28-11-2025
Это потому-что в ВОЛС грязи натаскали, фотоны ползуть медленно, вот Вацапа и тормозит.
15:53:34 28-11-2025
А еще в белом списке Мессенджер от яндекс, но о нем все молчат,потому что государство навзявает именно эти подконтрольные им сервисы, для удобство отслеживания действий е человечиков,а мы корпоративно перешли и пользуемся, все ништяк работает и работало еще даже когда про белые списки не было шумихи а рубанули полностю инет в центре.
16:12:52 28-11-2025
В Москве всё прекрасно работает. И вацап и телега, и все другие запрещенные сервисы!!!!
17:01:10 28-11-2025
Трек (16:12:52 28-11-2025) В Москве всё прекрасно работает. И вацап и телега, и все дру... У меня не работает вебверсия. Только телефон(((
16:50:08 28-11-2025
вацап работает, только как и все в россии через три буквы
17:49:53 28-11-2025
А вот бабки квартиры продают, деньги хапнут, а потом отказываются от сделки. Давайте бабок запретим! Или квартиры продавать запретим. Или и то, и другое сразу!
20:24:10 29-11-2025
ХВАТИТ! Давайте запретим ГосДуру. В советское время не было постоянно действующих депутатов и жили прекрасно. Хватит терпеть беспредел властей!