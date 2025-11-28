НОВОСТИОбщество

Почему в России не работает WhatsApp* и будут ли его блокировать?

Пользователи по-прежнему жалуются на медленную отправку текстовых сообщений и медиафайлов

28 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Большое количество пользователей столкнулись с проблемами еще 25 ноября: сообщения отправлялись с большой задержкой во времени, изображения и видео либо загружались очень медленно либо не скачивались вовсе. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения, которую один из депутатов Госдумы назвал "делом времени".

Почему в России медленно работает WhatsApp* и какие мессенджеры можно использовать вместо него – в материале amic.ru.

1

Работает ли WhatsApp* в России 28 ноября 2025 года?

Поток жалоб на работу приложения не утихает. По данным сервиса Downdetector, больше всего их приходит от пользователей из Камчатского края, Амурской, Курганской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.
  • «Не отправляются медиа»;
  • «Долго отправляются и приходят сообщения»;
  • «Веб-версия грузится не во всех браузерах», – пишут россияне на сайте.
Так, российские пользователи фиксируют проблемы в работе WhatsApp* уже пятый день.
2

Почему WhatsApp* в России работает медленно?

Причины сбоя неизвестны. Возможно, это связано с ограничениями, которые ранее ввел Роскомнадзор. Напомним, 13 августа 2025 года РКН ограничил звонки в WhatsApp*, а 22 октября 2025-го – работу всего приложения в целом.
Тогда в ведомстве пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: через мессенджер россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
3

А правда ли, что WhatsApp* в России заблокируют?

Ни Роскомнадзор, ни другие российские ведомства не делали официальных заявлений по этому поводу. В Сети активно обсуждают возможную блокировку после пояснения депутата Госдумы Артема Кирьянова. Он назвал запрет на работу приложения "делом времени", заявив, что основания для этого уже достаточно. Среди причин, по которым могут заблокировать WhatsApp*, он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.

«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале.

4

Где можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями?

Чтобы быстро отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также изображения и видео, можно использовать следующие популярные приложения: 
  • Max;
  • "ВКонтакте";
  • "Одноклассники".
  • Telegram.

Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников. 

 *Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ

Комментарии 16

Avatar Picture
Степочка

13:37:56 28-11-2025

Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и это проглотят... Народ привык молчать и проглатывать))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:41:34 28-11-2025

Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ... вы из тех кто...
"россияне, слуште россияне. а у вас есть..."

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:50 28-11-2025

Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ...
вот вообще фиолетово и на инстаграмм, и на ютуб, и на вотсап тоже. телегу только не трогали бы

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:55:02 28-11-2025

Степочка (13:37:56 28-11-2025) Проглотят и это... Инстаграм проглотили, Ютуб проглотили, и ... удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и пользуются, без каких либо ваших фантазий.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:12 28-11-2025

Элен без ребят (13:55:02 28-11-2025) удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и поль... Э нет, иногда даже через приватные неводы стало плохо.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:36 28-11-2025

Элен без ребят (13:55:02 28-11-2025) удивлю вас: инстой и ютубом все как пользовались, так и поль... За деньги можно и письмо поездом отправить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:38 28-11-2025

Ответ: А потому что Россия.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:44 28-11-2025

Кто согласен на ущемление свободы во имя безопасности, в итоге не имеет ни безопасности, ни свободы (с)

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:11 28-11-2025

Гость (14:42:44 28-11-2025) Кто согласен на ущемление свободы во имя безопасности, в ито... да ты че

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Это потому-что

15:31:39 28-11-2025

Это потому-что в ВОЛС грязи натаскали, фотоны ползуть медленно, вот Вацапа и тормозит.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:34 28-11-2025

А еще в белом списке Мессенджер от яндекс, но о нем все молчат,потому что государство навзявает именно эти подконтрольные им сервисы, для удобство отслеживания действий е человечиков,а мы корпоративно перешли и пользуемся, все ништяк работает и работало еще даже когда про белые списки не было шумихи а рубанули полностю инет в центре.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трек

16:12:52 28-11-2025

В Москве всё прекрасно работает. И вацап и телега, и все другие запрещенные сервисы!!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:10 28-11-2025

Трек (16:12:52 28-11-2025) В Москве всё прекрасно работает. И вацап и телега, и все дру... У меня не работает вебверсия. Только телефон(((

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:08 28-11-2025

вацап работает, только как и все в россии через три буквы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:53 28-11-2025

А вот бабки квартиры продают, деньги хапнут, а потом отказываются от сделки. Давайте бабок запретим! Или квартиры продавать запретим. Или и то, и другое сразу!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель города

20:24:10 29-11-2025

ХВАТИТ! Давайте запретим ГосДуру. В советское время не было постоянно действующих депутатов и жили прекрасно. Хватит терпеть беспредел властей!

  6 Нравится
Ответить
