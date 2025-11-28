Пользователи по-прежнему жалуются на медленную отправку текстовых сообщений и медиафайлов

28 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Большое количество пользователей столкнулись с проблемами еще 25 ноября: сообщения отправлялись с большой задержкой во времени, изображения и видео либо загружались очень медленно либо не скачивались вовсе. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения, которую один из депутатов Госдумы назвал "делом времени".

Почему в России медленно работает WhatsApp* и какие мессенджеры можно использовать вместо него – в материале amic.ru.

1 Работает ли WhatsApp* в России 28 ноября 2025 года? Поток жалоб на работу приложения не утихает. По данным сервиса Downdetector , больше всего их приходит от пользователей из Камчатского края, Амурской, Курганской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. «Не отправляются медиа»;

«Долго отправляются и приходят сообщения»;

«Веб-версия грузится не во всех браузерах», – пишут россияне на сайте. Так, российские пользователи фиксируют проблемы в работе WhatsApp* уже пятый день.

2 Почему WhatsApp* в России работает медленно? Причины сбоя неизвестны. Возможно, это связано с ограничениями, которые ранее ввел Роскомнадзор. Напомним, 13 августа 2025 года РКН ограничил звонки в WhatsApp*, а 22 октября 2025-го – работу всего приложения в целом Тогда в ведомстве пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: через мессенджер россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

3 А правда ли, что WhatsApp* в России заблокируют? Ни Роскомнадзор, ни другие российские ведомства не делали официальных заявлений по этому поводу. В Сети активно обсуждают возможную блокировку после пояснения депутата Госдумы Артема Кирьянова. Он назвал запрет на работу приложения "делом времени", заявив, что основания для этого уже достаточно. Среди причин, по которым могут заблокировать WhatsApp*, он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале.

4 Где можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями? Чтобы быстро отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также изображения и видео, можно использовать следующие популярные приложения: Max;

"ВКонтакте";

"Одноклассники".

Telegram. Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ