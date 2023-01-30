Законно ли агентства недвижимости требуют от клиентов оставить им деньги на хранение?

Как продать квартиру и не остаться без денег

30 января 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После скандальной истории с ООО "Жилфонд Барнаул", где директор исчезла с деньгами более 30 клиентов, многие задумались, насколько законно поступают агентства недвижимости, когда требуют клиентов оставлять им деньги "на хранение" до завершения сделки. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, в каких случаях такой вариант допустим, можно ли отказаться от подобных "услуг" и что делать, если клиент не хочет доверять свои средства третьим лицам.

Зачем агентствам недвижимости хранить деньги клиентов?

Сама по себе задумка с хранением денег до завершения сделки на расчётном счёте агентства недвижимости благая и логичная, уверен директор компании "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин. Сегодня довольно многие фирмы оказывают такие услуги. В этом случае агентство заявляет о себе как о гаранте безопасности: средства хранятся на спецсчёте и ежедневно проводится инкассация. Как только право собственности будет зарегистрировано в Росреестре, деньги передают продавцу. Если что-то пойдёт не так и сделка сорвётся, всю сумму возвращают покупателю, объясняет Ракин.

"Ситуации бывают нестандартные. Например, выбрал человек квартиру, заключили предварительный договор и он передал аванс. Но вскоре нашёл вариант получше или подешевле и передумал. Деньги нужно возвращать (если в договоре не предусмотрено другое). Сделать это проще через компанию, чем бегать за физлицом. Ведь вторая сторона могла уже распорядиться средствами, например, внести их в счёт аванса на покупку нового жилья. Чтобы вернуть деньги несостоявшемуся покупателю, ему нужно найти нового. А это время и нервы", – рассказывает Евгений Ракин.

Эксперт отмечает, что деньги по договорённости сторон могут храниться вообще где угодно, в том числе и в компании, которая ведёт сделку. Никаких ограничений здесь нет, главное, чтобы это условие устраивало всех участников и они дали на это письменное согласие. Но если продавец или покупатель не доверяет компании, он имеет полное право от такого условия отказаться. И заставить человека оставить свои деньги в агентстве никто не может.

"Универсальной таблетки нет, и дать однозначный ответ хранить деньги в компании или нет, я не могу. Мы всегда смотрим насколько люди адекватны. Если понимаем, что продавец может деньги спустить и потом их очень сложно будет от него получить, тогда логично, чтобы риелтор или агентство выступали гарантом. Но скажу, что из моей практики это бывает крайне редко – одна из 20 сделок. В остальных случаях покупатель принимает авансовый платёж на себя и несёт ответственность. После сделки ему отдают остаток", – рассказывает риелтор.

При этом Евгений Ракин отмечает, что никто не застрахован от "человеческого фактора" и тогда можно потерять всё. В любой ситуации должен присутствовать здравый смысл, подчёркивает директор агентства недвижимости.

"Деньги заплатили мне, а хранит их какой-то Вася?"

Зачастую услуги по хранению денежных средств у себя клиентам не просто предлагают, а в прямом смысле навязывают, рассказывает учредитель компании "Алтайская Элита" Олег Гильгенберг.

Чаще всего такая практика ведётся в компаниях, которые работают по франшизе. Эксперт рассказывает, что более чем за 20-летнюю практику неоднократно сталкивался с ультиматумами от агентств: или задаток будет храниться у нас, или сделка не состоится. И каждый раз людям говорят, что у них такие регламенты.

"Почему клиента должны волновать регламенты какого-то агентства? Лично я как специалист рынка недвижимости против того, чтобы третьи стороны принимали на хранение принятые продавцом от покупателя задатки или авансовые платежи. И тем более навязывали эту услугу. Может показаться, что агентство недвижимости берёт на себя какие-то обязательства, но это не так. Получается, деньги заплатили мне, а хранит их какой-то Вася? Своим клиентам я всегда говорю: в сделке есть только две стороны – продавец и покупатель", – подчёркивает Олег Гильгенберг.

Третья сторона может принимать деньги только по договору поручения, когда продавец осознанно уполномочил доверенное лицо, например, юрлицо, представлять его интересы, объясняет Олег Гильгенберг.

"Это очень высокий уровень доверия и ответственности. Маловероятно, что здравомыслящий человек передаст такие полномочия агентству недвижимости. Даже если допустить такой вариант, агентство может принять на себя финансовые операции. Но если произойдёт форс-мажор, отвечать всё равно будет клиент", – указывает эксперт.

Справка: Договор поручения – договор, по которому одна его сторона – поверенный – берёт на себя обязательство перед другой стороной – доверитель – совершить от имени и за счёт последнего определённые юридические действия. Своими действиями поверенный создаёт все права и обязанности, включая и вещные, и обязательственные, не для себя, а для своего доверителя.

Когда клиента принуждают хранить деньги в агентстве, нужно сразу разворачиваться и уходить, говорит Олег Гильгенберг и поясняет: если на начальном этапе стороны начинают вести себя некорректно, этот риск будет сохраняться до конца сделки. Лучше найти новый вариант или нового клиента, чем потерять деньги. На крупных сделках даже в качестве аванса зачастую фигурируют очень крупные суммы, напоминает эксперт.

"Лучше сразу обрубить. У нас, на Алтае, практически нет суперэксклюзивных объектов, за которые стоит бороться любыми способами, невзирая на риски. Но зачастую люди, опьянённые выгодным предложением, недооценивают ситуацию и пытаются войти в сделку любым способом. Как правило, у людей просто нет опыта, низкая юридическая грамотность. Они обращаются в агентство недвижимости, которое на слуху, и там им начинают "выкручивать руки", – рассказывает Олег Гильгенберг.

Вообще к вопросам безопасности многие клиенты относятся поверхностно, подтверждает Евгений Ракин. Особенно это касается "горячих покупок", когда человек "увидел и влюбился" в объект. Мысленно он уже жарит в этом доме шашлыки и моется в бане. Всё остальное его не интересует. Он заключил с компанией договор, целиком и полностью полагается на фирму, которая должна всё сделать, а он занимается своими делами.

"Априори компания-профессионал должна оказывать качественные услуги и думать за человека, как провести сделку быстро и безопасно, но здравый смысл в любом случае должен присутствовать. Лучше всего обращаться к риелторам по рекомендации. Не лишним будет проверить, включены ли он или агентство в реестр Российской гильдии риелторов. Если в чём-то сомневаетесь, обратитесь за консультацией в стороннюю компанию или к юристу, чтобы понять, безопасна та схема, которую вам предлагают, или нет", – рекомендует эксперт.

Где деньги будут под защитой?

Хранить деньги можно только в лицензированном кредитном учреждении, например, в банке – только в этом случае можно рассчитывать на безопасность. А потому никаких агентств в качестве "хранителей", говорит Гильгенберг. Агентство недвижимости может лишь сопровождать сделку, оказывая клиенту необходимый перечень услуг, и давать рекомендации, как обезопасить клиентов.

Риелтор агентства недвижимости "ЖилСфера" Наталья Поблогуева перечисляет: для хранения денег можно воспользоваться аккредитивом, сервисом безопасных расчётов или сейфовой ячейкой. Аккредитив, по словам Натальи наиболее доступен и безопасен.

"Аккредитив – это промежуточный счёт между продавцом и покупателем. Деньги хранятся на нём, пока Росреестр не зарегистрирует право собственности на покупателя. Как только это произойдёт, он предоставляет в банк подтверждающие документы и аккредитив открывается в сторону продавца", – объясняет Наталья.

Стоимость услуги в среднем составляет две тысячи рублей. Деньги на подлинность и их сумму удостоверяет банк.



Сервис безопасных платежей удобно использовать при межрегиональных сделках, когда, например, покупатель из Барнаула приобретает недвижимость в Новосибирске. В этом случае идёт безналичный взаиморасчёт и дополнительных посещений банка не требуется. Стоимость услуги начинается от 3,5 тысячи рублей.

Еще один вариант – банковская ячейка. Стороны заключают договор купли-продажи, после этого покупатель закладывает деньги. Как только право собственности зарегистрировано, продавец может ехать в банк со своим экземпляром договора и забирать содержимое сейфа. Стоимость аренды банковской ячейки составляет минимум три тысячи рублей в месяц, которые оплачивает покупатель.



"Деньги закладывают при продавце, но банк не контролирует закладываемую в ячейку сумму, не проверяет, какие там купюры и сколько их. На сейфы распространяется тайна банковского вклада. Если вдруг суд впоследствии признает, что сделка была недействительна, например, продавец начнёт банкротиться, вы не сможете подтвердить сколько денег было в ячейку заложено", – говорит риелтор.