МРОТ с 2025 года вырастет на 15%, заявил Мишустин
К 2030 году показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей
10 июня 2024, 23:05, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом с 2025 года вырастет на 15%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Еще одна задача – дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя", – напомнил Мишустин.
По его словам, таким образом показатель МРОТ достигнет 22 тысяч рублей в месяц. К 2030 году, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, он должен достигнуть 35 тысяч рублей в месяц.
09:36:50 11-06-2024
Да блииин....только только перевели на белую зарплату, теперь опять вернется зарплата в конвертах, чтоб вас......
11:22:32 11-06-2024
Вот это жизнь будет..... Из загнивающих стран сюда ломанутся, 100%.