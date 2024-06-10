МРОТ с 2025 года вырастет на 15%, заявил Мишустин

К 2030 году показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей

10 июня 2024, 23:05, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом с 2025 года вырастет на 15%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Еще одна задача – дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя", – напомнил Мишустин.

По его словам, таким образом показатель МРОТ достигнет 22 тысяч рублей в месяц. К 2030 году, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, он должен достигнуть 35 тысяч рублей в месяц.