Подъезды к свалке в районе завалены мусором, поэтому отходы вываливают рядом

26 января 2026, 07:00, ИА Амител

Дорога рядом со свалкой в Чарышском районе / Фото предоставлено активистами

Сюрреалистическая история с полигоном ТБО складывается в Чарышском районе. Полигон есть, но попасть туда невозможно: неизвестные заваливают подъезды к свалке отходами. В итоге даже регоператор по вывозу мусора вынужден оставлять его за пределами площадки. Местные жители винят в ситуации компанию "Чарыш Партнерс", строящую рядом туристический объект. Та отсылает к регоператору, который уже указывает на местных жителей. А между тем свалка продолжает расти. И это – в одном из самых красивых мест России. Подробнее – в материале amic.ru.

"Ветер раздувает по округе"

В последние полтора года на местной свалке происходит "полный бардак", утверждает общественник Андрей Шестаков, – вывезти отходы на полигон порой просто невозможно.

«Подъезды к свалке завалены и практически не расчищаются. Даже компания "Экотранс", ответственная за вывоз мусора, не может заехать на полигон и вынуждена складировать все рядом со свалкой. Так же делают и местные жители. Ветер раздувает все это по округе», – рассказывает активист.

Шестаков уверен, что вина за завалы лежит на компании "Чарыш Партнерс", возводящей туристический объект в Чарышском районе у озера Синего. Активист говорит, что инвестор привозит к полигону порубочные остатки, которые обязан самостоятельно уничтожать. Также общественник указывает, что компания по договоренности с администрацией несколько раз расчищала подъезды к свалке. И за это получала оплату из бюджета района.

«"Чарыш Партнерс" должен ликвидировать порубочные остатки с помощью утилизации и измельчения, ему не разрешено просто так их вываливать, а он это делает. Зачем? Чтобы потом убрать свой же мусор и получить за это деньги», – говорит общественник.

Мусор у свалки в Чарышском районе / Фото предоставлено активистами

"Нет цели разобраться"

Собственник ООО "Чарыш Партнерс" Вячеслав Немцов эти обвинения полностью отрицает. По его словам, у компании возник конфликт с "определенной группой активистов из десяти человек", которые выступили против строительства турбазы за селом Красный Партизан и за два года написали "несколько сотен обращений в полицию, Следственный комитет, прокуратуру, Минприроды, Администрацию президента и даже самому президенту".

При этом сейчас компания еще ничего не строит и занимается проектированием курорта и подготовкой площадки, отметил бизнесмен. Однако, утверждает Немцов, активисты постоянно "выдвигают в адрес ООО "Чарыш Партнерс" беспочвенные обвинения".

«Ситуация в районе непростая – он вымирает. Здесь нет градообразующих предприятий. За последние 15 лет мы стали единственными инвесторами, которые пришли в район. Считаю, оппозиция пытается раскачать ситуацию. У них, мне кажется, нет цели разобраться или помочь – скорее, желание реализовать свои амбиции через конфликт. Например, из-за их деятельности работу компании по надуманным причинам останавливали судебные приставы, однако в судах решение удалось отменить и взыскать понесенные судебные расходы», – отмечает Немцов.

По словам предпринимателя, "Чарыш Партнерс" никакими порубочными остатками свалку не засорял. Собственник подчеркнул, что компания вообще самостоятельно не вывозит мусор на полигон. Еще 28 апреля 2025 года они заключили договор с регоператором "Экотранс" на вывоз с приобретенных земель отходов, "которые там разбросали туристы".

Мусоровоз рядом со свалкой в Чарышском районе / Фото предоставлено активистами

Более того, несколько раз ООО "Чарыш Партнерс" самостоятельно расчищало подъезды к свалке и территорию полигона по просьбе администрации. И поначалу никаких денег за это компания не брала, "безвозмездно используя свою технику, тратя топливо и выплачивая из собственных средств сотрудникам за выполненные работы", подчеркнул Немцов. Позже был заключен договор с администрацией на расчистку подъездных путей к свалке, отметил предприниматель.

«При этом суммы, которые мы получали, были в два‑три раза меньше, чем власти платили барнаульским компаниям за ту же уборку. Мы приезжали со своей командой, с тракторами и экскаваторами и все расчищали», – объяснил Немцов.

Предприниматель добавил, что более чем за два года работы, после сотен обращений от активистов и последовавших после них проверок, компанию только однажды оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение порубочных остатков – но не на свалке, а на принадлежащей "Чарыш Партнерс" территории. Эти остатки компания просто "не успела переработать", подчеркнул Немцов. В итоге сразу после предъявления взыскания "Чарыш Партнерс" остатки "ликвидировал" и заплатил штраф, подчеркнул руководитель компании.

«Мы всегда порубочные остатки перемалываем специальным оборудованием и рассыпаем на своей территории, чтобы они образовали перегной. У нас нет необходимости вывозить мусор – на территории все покрыто мелкими опилками. Мы хотим сформировать плодородный слой, а потом засыпать его землей. Если появляется другой мусор, то мы заключаем договоры на его вывоз с компанией "Экотранс"», – отметил он.

Мусор рядом со свалкой / Фото предоставлено активистами

Немцов говорит, что точно не знает, кто должен отвечать за состояние подъездов к свалке, однако предположил, что это зона ответственности регионального оператора по вывозу мусора, то есть компании "Экотранс".

«Насколько я слышал, именно они занимаются непосредственным вывозом отходов и, соответственно, должны следить за тем, чтобы подъезды к свалке оставались свободными», – подчеркнул Немцов.

"50% мусора навалили жители"

"Экотранс" не причастен к этим завалам, уверил гендиректор компании Вадим Заворин в разговоре с amic.ru. Но проблема имеется, и кто действительно виновен в этом, на данный момент "неизвестно".

«Вход на свалку завален, туда не заедешь. И это не мусор, который вывозил "Экотранс". Половину всего навалили жители. Часть из них не платят по тарифу и сами вывозят отходы, вываливая их где попало. Но поскольку въезд на полигон завален, мы тоже не можем туда заехать и приходится вываливать мусор рядом. Мы просто выполняем услугу. И другого места нам не предоставили», – пояснил Заворин.

Он подчеркнул, что очистка свалки и подъездов к ней в обязанности "Экотранса" не входит. В тарифе этого пункта также нет. В то же время Заворин утверждает, что регоператор уже несколько раз расчищал подъезды к полигону "за свой счет".

При этом решить проблему несложно и много времени это не потребует, отмечает гендиректор.

«Нужен трактор, который все обработает. Мы уже договорились, что власти пригонят его туда, и техника проработает неделю. При нормальной организации работы все убрать возможно, и это займет немного времени», – говорит Заворин.

Общественник Шестаков рассказывает, что местные жители, возмущенные ситуацией, неоднократно обращались в полицию и в администрацию с просьбой решить проблему и наказать виновных, однако ответа так и не получили.

Мусор на свалке / Фото: amic.ru

Кто виноват и что будут делать?

В администрации Чарышского района amic.ru заявили, что оперативно реагировали на все жалобы местных жителей, надзорные и правоохранительные органы проводили по ним проверки, а администрация давала "мотивированные ответы".

Власти признают, что в период "активного вывоза мусора" в Чарышском районе "возникают случаи, когда проезд к площадке затруднен". В последний раз напряженная ситуация с проездом к свалке была осенью 2025 года. При этом кто заваливает подъезды к свалке – властям неизвестно: "Администрацией округа виновные не устанавливались", – говорится в ответе на запрос. Однако "с целью обеспечения доступа к площадке администрацией округа с привлечением подрядной организации осуществляется расчистка подъездных путей".

Таким подрядчиком в 2025 году становилось ООО "Чарыш Партнерс", так как у этой компании "имеется специализированная техника для выполнения данного вида работ", отмечается в документе.

Также власти района обещали в январе 2026 года провести работы "по перемещению мусора на территорию площадки".

