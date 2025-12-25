Чарышский девелопер запустил проект по спасению хвойных деревьев

Взрослые породы пересаживают с полей на территорию будущего туристического экокурорта

Пересадка хвойных деревьев / Фото предоставлено компанией

Компания "Чарыш Партнерс", которая возводит в Чарышском районе Алтайского края экокурорт с модульными домиками в новом русском стиле и превентивной оздоровительной медициной, запустила новый экологический проект. Взрослые деревья с сельхозземель, которые по закону должны вырубить, пересаживают на территорию будущего курорта. Об этом amic.ru рассказал девелопер.

В компании пояснили, что часть земель, имеющих сельхозназначение, заросли хвойными деревьями. Фермеры, которые обрабатывают поля, обязаны срубать их, даже если это уже взрослый и здоровый лес. В "Чарыш Партнерс" предложили решить проблемы максимально экологично – вместо вырубки компания выкупает деревья и пересаживает их на территорию "Курорта Чарыш".

Технология пересадки предусматривает сохранение приствольного земляного кома весом более полутора тонн и ориентацию кроны по сторонам света, что значительно повышает вероятность приживаемости.

Пилотный этап проекта включает пересадку 97 сосен. Это начало программы, к которой могут присоединиться все желающие – от частных лиц до компаний. Каждое дерево будет иметь своего "спасителя", получившего именной сертификат с координатами дерева, заверили в компании.

«Программа по пересадке леса – лишь часть нашей комплексной экологической стратегии. На территории самого курорта уже реализовали проект по оздоровлению леса: убрали только аварийные и больные деревья по официальным актам, расчистили заросли для противопожарной безопасности и деревья, мешающие постройке нового автомобильного проезда, призванного пустить движение в обход и защитить дамбу», – уточнил представитель "Чарыш Партнерс".

Кроме того, компания высадила 499 трехлетних молодых кедров и пихт, все саженцы успешно прижились и находятся под охраной.

Также в "Чарыш Партнерс" подчеркнули, что это не сиюминутные акции, а долгосрочная инвестиция в экологическое будущее.

«Мы не просто развиваем туристическую инфраструктуру, мы показываем, как прогресс может идти рука об руку с сохранением природы. Фермеры получают законное решение своей проблемы без чувства вины за уничтожение леса, а регион – "сохраняет зрелые деревья ценных пород", получая новые зеленые легкие и живой пример бережного, осознанного отношения к своему главному богатству», – подытожили в компании.

Как ранее сообщал amic.ru, ООО "Чарыш Партнерс" осваивает участок площадью 80 га в районе урочища "Птичник" и у озера Синее рядом с поселком Красный Партизан в Чарышском районе. Здесь планируют построить круглогодичный санаторно-курортный кластер, который будет сочетать превентивную медицину, отдых на природе и активный туризм. Курорт, открытие первой очереди которого запланировано на 2026 год, включит семейные гостевые дома, модульные домики для экоглэмпинга, оздоровительные бани, павильоны для групповых программ и деревенское кафе с фермерской кухней. К 2028 году здесь намерены открыть меди-спа-центр, использующий природные ресурсы и современные методы лечения. Также на курорте появится коттеджный поселок для желающих приобрести дом в предгорьях.