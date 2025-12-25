Чарышский девелопер запустил проект по спасению хвойных деревьев
Взрослые породы пересаживают с полей на территорию будущего туристического экокурорта
25 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Компания "Чарыш Партнерс", которая возводит в Чарышском районе Алтайского края экокурорт с модульными домиками в новом русском стиле и превентивной оздоровительной медициной, запустила новый экологический проект. Взрослые деревья с сельхозземель, которые по закону должны вырубить, пересаживают на территорию будущего курорта. Об этом amic.ru рассказал девелопер.
В компании пояснили, что часть земель, имеющих сельхозназначение, заросли хвойными деревьями. Фермеры, которые обрабатывают поля, обязаны срубать их, даже если это уже взрослый и здоровый лес. В "Чарыш Партнерс" предложили решить проблемы максимально экологично – вместо вырубки компания выкупает деревья и пересаживает их на территорию "Курорта Чарыш".
Технология пересадки предусматривает сохранение приствольного земляного кома весом более полутора тонн и ориентацию кроны по сторонам света, что значительно повышает вероятность приживаемости.
Пилотный этап проекта включает пересадку 97 сосен. Это начало программы, к которой могут присоединиться все желающие – от частных лиц до компаний. Каждое дерево будет иметь своего "спасителя", получившего именной сертификат с координатами дерева, заверили в компании.
«Программа по пересадке леса – лишь часть нашей комплексной экологической стратегии. На территории самого курорта уже реализовали проект по оздоровлению леса: убрали только аварийные и больные деревья по официальным актам, расчистили заросли для противопожарной безопасности и деревья, мешающие постройке нового автомобильного проезда, призванного пустить движение в обход и защитить дамбу», – уточнил представитель "Чарыш Партнерс".
Кроме того, компания высадила 499 трехлетних молодых кедров и пихт, все саженцы успешно прижились и находятся под охраной.
Также в "Чарыш Партнерс" подчеркнули, что это не сиюминутные акции, а долгосрочная инвестиция в экологическое будущее.
«Мы не просто развиваем туристическую инфраструктуру, мы показываем, как прогресс может идти рука об руку с сохранением природы. Фермеры получают законное решение своей проблемы без чувства вины за уничтожение леса, а регион – "сохраняет зрелые деревья ценных пород", получая новые зеленые легкие и живой пример бережного, осознанного отношения к своему главному богатству», – подытожили в компании.
Как ранее сообщал amic.ru, ООО "Чарыш Партнерс" осваивает участок площадью 80 га в районе урочища "Птичник" и у озера Синее рядом с поселком Красный Партизан в Чарышском районе. Здесь планируют построить круглогодичный санаторно-курортный кластер, который будет сочетать превентивную медицину, отдых на природе и активный туризм. Курорт, открытие первой очереди которого запланировано на 2026 год, включит семейные гостевые дома, модульные домики для экоглэмпинга, оздоровительные бани, павильоны для групповых программ и деревенское кафе с фермерской кухней. К 2028 году здесь намерены открыть меди-спа-центр, использующий природные ресурсы и современные методы лечения. Также на курорте появится коттеджный поселок для желающих приобрести дом в предгорьях.
11:15:30 25-12-2025
Франк, просим, привезите в Барнаул хотя бы несколько деревьев по этому проекту. Помогите людям и деревьям.
Сделайте ХОРОШЕЕ дело, вас поймут, запомнят, поблагодарят искренне.
11:27:01 25-12-2025
Гость (11:15:30 25-12-2025) Франк, просим, привезите в Барнаул хотя бы несколько деревье... вот хвойных можно не надо, а?
18:33:37 25-12-2025
Гениальная идея! Почему раньше при Советском Союзе по этой методике не сохраняли взрослые деревья с зарастающих сельхоз полей и любых других участков где требовалась вырубка? Это ведь супер способ быстрого и недорого озеленения целых городов. Гордимся нашими сибиряками, до чего только не додумаются!
18:33:38 25-12-2025
01:02:48 27-12-2025
Гость (18:33:37 25-12-2025) Гениальная идея! Почему раньше при Советском Союзе по этой м...
Поэтому, что в Советском Союзе не было лжи и лицемерия!
18:35:16 25-12-2025
Дай Бог, чтобы все хорошо прижились. А так на самом деле - не легкое это дело. Тем более если с комом по полторы тонны…
22:03:24 25-12-2025
Матерая у девелопера техника. С такими механизмами конечно можно любой проект строить! Девелопер то небось московский?
22:04:14 25-12-2025
Очень хорошая идея. Дана вторая жизнь деревьям. Молодцы!!!
22:42:19 26-12-2025
Чарыш мой дом (22:04:14 25-12-2025) Очень хорошая идея. Дана вторая жизнь деревьям. Молодцы!!!... Прежде чем " Дали жизнь хвойным деревьям", вырубили несколько десятков здоровых красивых берёз под видом якобы больных. Браво Чарыш Партнерс- сказочники!!!!
23:44:24 26-12-2025
Люблю родной Чарыш (22:42:19 26-12-2025) Прежде чем " Дали жизнь хвойным деревьям", вырубили нескольк... Во, хейтеры (ненавистники) подъехали. Им что не делай, всё равно плохой. Пилит - плохой, садит - плохой. Копает - плохой, закапывает - плохой. "Может быть обратиться к врачу? Ни-че-го я не-хо-чу."
11:48:28 27-12-2025
Чарыш - живи! (23:44:24 26-12-2025) Во, хейтеры (ненавистники) подъехали. Им что не делай, всё р... Да нет, со здоровьем всё в порядке, в отличие от вас, вы же по больницам бегаете. Ни кто не против стройки на птичнике, но это должно быть всё в рамках закона, соблюдением всех имеющихся норм и учитывая мнение местного населения
07:19:19 26-12-2025
Класс! Побольше бы таких хороших новостей. Сохранить лес это великое дело
05:31:23 27-12-2025
Интересно съездить в Чарыш на отдых. Никогда там не была. Шикардос, что там наконец-то строят хороший отель с санаторием. Нам барнаульцам отличная альтернатива для отдыха и лечения. Белокуриха реально надоела своими Советскими улицами и перегрузкой туристами.
11:52:03 27-12-2025
Евгения (05:31:23 27-12-2025) Интересно съездить в Чарыш на отдых. Никогда там не была. Ши... Приезжайте, у нас очень красиво! Только ещё никто не строит отели с санаториями. А у местных предпринимателей очень хорошие и гостеприимные базы отдыха.