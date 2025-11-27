Экологи и активисты уже больше года добиваются запрета на золотодобычу в Чарышском районе

27 ноября 2025

Долина реки Кумир в среднем течении / Фото предоставлено Алексеем Грибковым

Золотодобыча грозит уничтожить уникальную территорию в Чарышском районе, которая уже давно должна была стать частью нацпарка "Горная Колывань". Лицензии на геологоразведку для добычи рудного и россыпного золота уже получены, и она уже активно идет. Экологи уверены: работы поставят крест на проекте заповедной территории. Их поддерживают и местные жители, выступающие против золотодобычи, и даже депутаты АКЗС, которые в ноябре 2025 года также предложили запретить добычу россыпного золота в шести районах края, в том числе – в Чарышском. Этот же вопрос обсуждают в четверг, 27 ноября, на сессии Алтайского Законодательного собрания. Подробнее о ситуации – в материале amic.ru.

"Природа сохранилась в первозданном виде"

Золотодобычу планируют начать в высокогорной и труднодоступной части Чарышского района, занимающей около 150 тысяч гектаров. Как отмечает эколог Алексей Грибков, речь идет о выступе под названием Коргонский хребет в бассейне рек Коргон и Кумир, где Чарышский район граничит с Усть-Канским районом Республики Алтай и Казахстаном. Экологи и активисты почти два года говорят: это – чуть ли не "единственный уголок в Алтайском крае, где природа сохранилась в первозданном виде".

Справка. По словам Алексея Грибкова, на территории растут краснокнижные растения: ирис тигровый, башмачок крупноцветковый, стеллеропсис алтайский, лобария легочная, трутовик лакированный, аполлон обыкновенный и многие другие. Из краснокнижных животных там обитают выдра, редкий вид маленьких оленей – кабарга, птицы – беркут, сапсан, черный гриф и другие виды. Для сохранения популяции краснокнижной кабарги данный район имеет "критическое значение", подчеркнул специалист. Порог Девичьи плёсы на реке Кумир / Фото предоставлено Алексеем Грибковым

На Коргонском хребте представлены остепненные участки, темнохвойная тайга, кедровые леса, альпийские луга, горные тундры и снежники. И это делает территорию еще более важной для сохранения биологического разнообразия Алтая, отмечают экологи.

«Попасть из Алтайского края туда нельзя. Сначала нужно ехать через село Солонешное в Республику Алтай, затем проехать села Усть-Кан и Усть-Кумир. До последнего дорога доходит, дальше ее нет, в основном там конные тропы. Масштабного освоения этой территории еще не было. Она используется для выпаса скота, а отдельные участки – для сенокошения», – подчеркнул Грибков.

"Левая рука не знает, что делает правая"

Об уникальности территории знают и за пределами Алтайского края и Республики Алтай: участок включен в так называемый нацпарк "Горная Колывань", который уже давно планируют создать на территориях Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского, Солонешенского и Чарышского районов Алтайского края. План создания нацпарка утвердили еще в 2017 году, указывает Грибков.

Справка. Правительство Алтайского края сообщало, что создание нацпарков "Тогул" и "Горная Колывань" было предусмотрено по указу президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Экология". О том, что на территории двух Алтаев в ближайшем будущем появятся заповедные места, еще в 2019 году говорил глава государства в своем послании Федеральному собранию РФ. Власти Алтайского края называли будущий нацпарк самой большой охраняемой природной территорией (ООПТ) в крае (размером 215 тысяч гектаров).Власти региона обещали, что нацпарк будет создан еще в 2023 году. Затем СМИ сообщили: сроки перенесли на 2025-2026 годы. Однако до сих пор решение не принято, соответственно, никаких природоохранных работ в Чарышском районе не начато.

Скриншот из послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2019 году / Скриншот из видео с сайта kremlin.ru

По словам Грибкова, еще в 2023-м Алтайский госуниверситет подготовил материалы комплексного обследования территории, которые обосновывают создание нацпарка. Правда, в разработанном учеными плане частью заповедной территории стал не весь участок на Коргонском хребте.

«В приведенном варианте участок охватывает менее половины водосборного бассейна рек Коргон и Кумир в Чарышском муниципальном округе. Эти границы выносили на обсуждение, затем их одобрили. Но местные активисты, обеспокоенные угрозой золотодобычи и разрушения природы Коргонского хребта, предлагают включить в национальный парк всю водосборную площадь Коргона и Кумира вплоть до пятикилометровой приграничной полосы вдоль государственной границы с Казахстаном, а также расширить границы Бащелакского участка парка», – отметил Грибков.

Схема расположения проектируемого национального парка

Но даже первая, "укороченная" версия "Горной Колывани" спасла бы природную достопримечательность от уничтожения, убеждены экологи. Для создания охраняемой зоны правительству остается только лишь подписать документ. Однако вместо этого относящееся к Минприроды федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) уже выдало девять лицензий на геологоразведку россыпного и рудного золота "почти на всю территорию бассейнов рек Коргон и Кумир".

«Минприроды одной рукой создает национальный парк и выделяет на него деньги, а другой выдает лицензии на золотодобычу. Почему левая рука не знает, что делает правая?» – недоумевает эколог.

Важно и другое: "сдвинуть" проект нацпарка "подальше" от района золотодобычи нельзя (а это, со слов активистов, уже предлагали власти), "ведь негативное воздействие золотодобычи распространится на территорию нацпарка", приводит доводы Грибков.

«Если скажу – по краешку есть территория, пусть там будет национальный парк, то это нелогичное решение. В местах обитания редких видов растений, животных нельзя вести вредную хозяйственную деятельность. Например, если места нереста тайменя и хариуса будут уничтожены, то и в нацпарке этой рыбы не будет», – возмущается эколог.

Схема расположения лицензионных участков в бассейнах рек Коргон и Кумир / Фото предоставлено Алексеем Грибковым

"Золотодобыча убьет нетронутую территорию"

Экологи и активисты отмечают: даже для золоторазведки нужно сначала построить дорогу и инфраструктуру – уже на этом этапе природная жемчужина потеряет свою уникальность.

«Золотодобыча – это экскаваторы, бульдозеры, отведение русел рек, разрушение всего ландшафта в долине, карьеры, разрезы либо шахты, отвалы, горно-обогатительные комбинаты, инфраструктура и так далее. Даже для того, чтобы вести геологоразведочные работы, нужно рыть канавы и брать пробы. Одна компания уже завозила туда технику вертолетами, но это бешеные расходы», – указал он.

Грибков напомнил, что технология рудной золотодобычи подразумевает строительство на месте горно-обогатительного комбината. При этом работы, утверждает эксперт, вряд ли будут вести закрытым способом с использованием шахт, поэтому "старателям придется делать разрезы, уничтожая леса и целостность долинных ландшафтов".

«Бульдозер проехал – оставил колеи. Они там будут лет 50. То есть уничтожается напочвенный покров и растительность. В высокогорьях очень низкие температуры, и растительность там будет восстанавливаться веками. Если будут добывать золото открытым способом, то появятся большие территории, заваленные пустой отработанной породой», – предрекает настоящую катастрофу эксперт.

Алексей Грибков / Скриншот из программы "Переговорка"

Также Грибков добавляет: поиски золота навредят и рекам Чарышского района, на которых стоят десятки сел и деревень.

«Основной объем воды поступает из рек Кумир и Коргон – с высокогорий. Если в верховьях рек все разрыть, то Чарыш будет просто сточной канавой. Грязь потечет в село Чарышское, в Красный Партизан и в другие населенные пункты. Если вода будет куда-то уходить, то появится и угроза обмеления Чарыша. Несколько районов и десятки тысяч человек зависят от этой реки», – отметил эколог.

"Нас не слышат"

В июле 2025 года около 300 жителей района вышли на митинг против золотодобычи, возведения туркластера и записали видеообращение Владимиру Путину. А еще – собрали около полутора тысяч подписей за создание нацпарка. По словам активистки из Чарышского района Екатерины Верюгиной, в результате массового (по районным меркам) митинга появилась резолюция, которую направили в правительство и в другие ведомства и инстанции.

«Мы уже около года кричим: "Помогите". Требуем остановить золотодобычу, потому что видим, какой ужас происходит. Золотодобыча в Алтайском крае убыточна, она наносит серьезный ущерб региону, что уже доказано в судах. Но нас не слышат, а местная администрация до сих пор не знает, сколько лицензий выдано на золотодобычу. Им это неинтересно. Митинг тоже нам не согласовывали – пришлось добиваться этого через суд», – возмущалась Верюгина.

Митинг против золотодобычи в Чарышском районе / Фото: предоставлено участниками митинга

По словам активистки, сейчас жители Чарышского района все еще ждут, что власти прислушаются к протестующим. А если этого не произойдет, они и дальше намерены митинговать и "публично демонстрировать свою позицию".

«Это уже критическая черта. Сегодня одна компания зашла, завтра – вторая, послезавтра все девять туда залезут. И ценная территория будет убита. Мы не можем позволить ее убить. Поэтому стучимся везде», – отметил Грибков.

За нацпарк выступают и представители одного из двух охотхозяйств, которое работает на этой территории. Его сотрудница сетует: сейчас протестующим против золотодобычи не хватает голосов жителей соседних сел – Усть-Кана, Коргона, Владимировки и других. По мнению активистки, люди еще "не понимают", как "алтайский Клондайк" может повлиять на их жизнь.

«Золотодобычу будут вести в 16 километрах от Усть-Кана, вдоль реки, которая бежит прям через село. Жители считают, что им дадут работу, а золотодобывающие компании привезут своих вахтовиков, взорвут три горы, сделают мост через реку, и все потечет в Коргон и Кумир, которые впадают в Чарыш», – соглашается с Грибковым женщина.

Листовка о сборе подписей под требованием о создании национального парка

"Кому придется возмещать ущерб?"

Грибков подчеркивает: экологи вовсе не против золотодобычи, они не собираются запретить ее повсюду, однако "все нужно делать с умом".

«Они под Змеиногорском, под Рубцовском и в Заринском районе копают, в карьере "Мурзинка-1" в Краснощековском районе идет добыча. Надо развивать экономику, но следует находить баланс, не трогать ценные природные участки. Должна быть предварительная оценка. Взвесьте запасы золота и посчитайте ущерб для природы, который вполне реальная вещь. Кому придется его возмещать, если компания обанкротится?» – задается вопросом Грибков.

Екатерина Верюгина, в свою очередь, напоминает: добыча золота на территории Чарышского района и так ведется уже 20 лет – чуть дальше, у реки Бащелак. Только вот, по мнению активистки, "никакого развития экономики за этим не последовало".

И не устает напоминать: от поисков золота в уходящем году уже пострадал Солонешенский район. Так, артель "Солнечная" начала подготовительные работы по разработке месторождения, изменила русло реки Солонешной, выпилила деревья и сняла верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок. "Ущерб природе уже нанесен", – говорит Верюгина. Только после протестов местных жителей правоохранители приостановили золотодобычу и возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц контролирующих и надзорных органов о халатности.

В каких регионах предлагают ввести мораторий на золотодобычу?

Кстати, депутаты АКЗС давно выражали свое несогласие с золотодобычей в Чарышском районе. И, кроме этой территории, парламентарии предлагают ввести запрет на добычу золота в Алтайском, Тогульском, Заринском, Солонешенском и в Залесовском районах. Инициативу рассмотрят на сессии краевого парламента 27 ноября 2025 года. Депутаты считают, что добыча золота ухудшает состояние почв, ведет к исчезновению краснокнижных растений и обедняет места обитания животных.

Также они подчеркнули, что старатели часто не соблюдают закон, не рекультивируют земли и добывают золото на сельхозугодьях. При этом нарушения не пресекают вовремя, так как на внеплановые проверки в Алтайском крае действует мораторий. Кроме того, золотые месторождения находятся на популярных у туристов локациях, говорят депутаты.

Депутаты АКЗС / Фото: amic.ru

По мнению народных избранников, золотодобыча не слишком прибыльна для региона. Так, за последние десять лет золотодобыча пополнила краевой бюджет на 152,6 млн рублей налогов (0,02% от всей казны), а местные бюджеты – на 33,1 млн рублей.

«Консолидированные поступления в бюджеты от золотодобычи и туристической отрасли не сопоставимы: туристическая деятельность на данных территориях экономически более целесообразна. При этом стоит учитывать, что при рациональном использовании природных ресурсов ведение турбизнеса связано с возобновляемыми ресурсами, в отличие от золотодобычи», – сказано в проекте обращения.

При этом золотодобытчики наносят реальный денежный ущерб природе. Так, ООО "Европейско-азиатская горнорудная компания" нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 61,3 млн рублей, а фирма "Агро-трейд" – на 73,2 млн рублей.