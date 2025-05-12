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Мужчина под наркотиками демонстрировал половой орган детям в Набережных Челнах

Теперь ему грозит уголовное дело

12 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28-летнего мужчину задержали в Набережных Челнах за демонстрацию полового органа двум несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

С заявлением в полицию обратились очевидцы – они увидели, что молодой человек гулял по магазину со спущенными штанами. В этот момент внутри помещения находились несовершеннолетние. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Кроме того, в отношении него составили протокол по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Сейчас материалы находятся в Следственном комитете. По предварительной информации, в отношении гражданина могут возбудить уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 3

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3

11:27:22 12-05-2025

Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до велика.
Их закроют по статье?

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Гость

12:42:26 12-05-2025

3 (11:27:22 12-05-2025) Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до ... Это другое

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Гость

13:40:34 12-05-2025

3 (11:27:22 12-05-2025) Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до ... Дети не могут случайно оказаться на нудистском пляже.
Там относительно закрытые территории, где одни взрослые и старые нудисты. Люди, повидавшие все и пришедшие туда добровольно. Со своими тараканами в голове, но не мешающие остальному обществу.

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