Мужчина под наркотиками демонстрировал половой орган детям в Набережных Челнах

Теперь ему грозит уголовное дело

12 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28-летнего мужчину задержали в Набережных Челнах за демонстрацию полового органа двум несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

С заявлением в полицию обратились очевидцы – они увидели, что молодой человек гулял по магазину со спущенными штанами. В этот момент внутри помещения находились несовершеннолетние. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Кроме того, в отношении него составили протокол по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Сейчас материалы находятся в Следственном комитете. По предварительной информации, в отношении гражданина могут возбудить уголовное дело.