Мужчина под наркотиками демонстрировал половой орган детям в Набережных Челнах
Теперь ему грозит уголовное дело
12 мая 2025, 11:15, ИА Амител
28-летнего мужчину задержали в Набережных Челнах за демонстрацию полового органа двум несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.
С заявлением в полицию обратились очевидцы – они увидели, что молодой человек гулял по магазину со спущенными штанами. В этот момент внутри помещения находились несовершеннолетние. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Кроме того, в отношении него составили протокол по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.
Сейчас материалы находятся в Следственном комитете. По предварительной информации, в отношении гражданина могут возбудить уголовное дело.
11:27:22 12-05-2025
Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до велика.
Их закроют по статье?
12:42:26 12-05-2025
3 (11:27:22 12-05-2025) Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до ... Это другое
13:40:34 12-05-2025
3 (11:27:22 12-05-2025) Нудисты постоянно демонстрируют свои органы всем от мала до ... Дети не могут случайно оказаться на нудистском пляже.
Там относительно закрытые территории, где одни взрослые и старые нудисты. Люди, повидавшие все и пришедшие туда добровольно. Со своими тараканами в голове, но не мешающие остальному обществу.