Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки на Алтае
Обстоятельства произошедшего устанавливают
12 мая 2025, 10:24, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток жестоко избил девочку возле школы № 8. По данным регионального МВД, подростки не поделили место на детской площадке, из-за чего между ними произошла драка. Школьницу доставили в больницу с травмами. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Известно, что подросток состоит на профилактическом учете. Потерпевшую же сняли с учета в апреле 2024 года.
Следственный комитет по Республике Алтай и прокуратура Горно-Алтайска проводят проверку по факту случившегося.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Республике Алтай возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.
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