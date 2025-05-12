Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки на Алтае

Обстоятельства произошедшего устанавливают

12 мая 2025, 10:24, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток жестоко избил девочку возле школы № 8. По данным регионального МВД, подростки не поделили место на детской площадке, из-за чего между ними произошла драка. Школьницу доставили в больницу с травмами. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что подросток состоит на профилактическом учете. Потерпевшую же сняли с учета в апреле 2024 года.

Следственный комитет по Республике Алтай и прокуратура Горно-Алтайска проводят проверку по факту случившегося.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Республике Алтай возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.