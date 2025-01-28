Мужчина погиб при пожаре в Барнауле

С огнем боролись 37 специалистов на девяти единицах техники

28 января 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре на улице Индустриальной в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь с 27 на 28 января. Огонь уничтожил надворную постройку и повредил крышу и стены частного дома.

"При обследовании помещений дома газодымозащитниками спасена пенсионерка. Обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

С огнем боролись 37 специалистов на девяти единицах техники.

В качестве предварительной причины произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.