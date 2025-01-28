Мужчина погиб при пожаре в Барнауле
С огнем боролись 37 специалистов на девяти единицах техники
28 января 2025, 14:00, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб при пожаре на улице Индустриальной в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в ночь с 27 на 28 января. Огонь уничтожил надворную постройку и повредил крышу и стены частного дома.
"При обследовании помещений дома газодымозащитниками спасена пенсионерка. Обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
С огнем боролись 37 специалистов на девяти единицах техники.
В качестве предварительной причины произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
Комментарии 0