В Барнауле мужчина силой удерживал ребенка в гараже

Следователи взяли ситуацию на контроль

05 июля 2026, 19:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле возбудили уголовное дело после сообщения о лишении свободы ребенка, информирует пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

«Прошу откликнуться свидетелей. 2 июля около 19:00 на улице Антона Петрова в коттеджном поселке Солнечная Поляна моего сына силой удерживали в гараже. Сын шел в компании девочек. Возле недостроенного здания дети ненадолго остановились и пошли дальше. После этого их догнал мужчина. Он схватил сына и потащил на территорию недостроя, где запер в гараже. Якобы он видел, как сын разбил окна недостроя и что-то сломал. Стал звонить хозяину дома, и они вместе продолжали насильно удерживать ребенка в гараже», — написала мать мальчика с просьбой о публикации Barnaul 22.

По ее словам, после этого мальчик позвонил отцу, тот нашел его по геолокации. У здания один из тех мужчин стал избивать мужа обратившейся женщины. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности произошедшего.