В Барнауле мужчина силой удерживал ребенка в гараже
Следователи взяли ситуацию на контроль
05 июля 2026, 19:35, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело после сообщения о лишении свободы ребенка, информирует пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.
«Прошу откликнуться свидетелей. 2 июля около 19:00 на улице Антона Петрова в коттеджном поселке Солнечная Поляна моего сына силой удерживали в гараже. Сын шел в компании девочек. Возле недостроенного здания дети ненадолго остановились и пошли дальше. После этого их догнал мужчина. Он схватил сына и потащил на территорию недостроя, где запер в гараже. Якобы он видел, как сын разбил окна недостроя и что-то сломал. Стал звонить хозяину дома, и они вместе продолжали насильно удерживать ребенка в гараже», — написала мать мальчика с просьбой о публикации Barnaul 22.
По ее словам, после этого мальчик позвонил отцу, тот нашел его по геолокации. У здания один из тех мужчин стал избивать мужа обратившейся женщины. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности произошедшего.
00:46:27 06-07-2026
врут. там маньяки в рабство детей воруют! потом везут в Сред. Азию и Мьянму
02:58:50 06-07-2026
За такое прям один в один деяние в начале 2000-х Борю Князева УБОП задерживал.
03:03:22 06-07-2026
Тонкая процессуальная особенность, надо чтоб удерживаемого и лишенного насильно свободы полиция освободила. Тогда длящееся преступление, а то добровольно освободит и соскочит со статьи, а это не правильно.
08:21:21 06-07-2026
сколько лет ребенку то ?
19?
09:16:22 06-07-2026
Гость (08:21:21 06-07-2026) сколько лет ребенку то ?19?... Я вот тоже сомневаюсь, что ребенку 10 лет. Явно мамаша недоговаривает.
09:15:17 06-07-2026
Мало информации. Возможно он действительно что-то разбил и пытался свалить, я вообще этому не удивлюсь, зная современных подростков. И мамашке нужно было раньше сыночку воспитвать, чтобы не портил чужое, за это могут и к ответу притянуть, причем разными способами, с чем сыночка и столкнулся.
Не стал бы мужик прсото так посреди улицы хватать и удерживать какого-то там пацана, это мамкины сказки.
10:16:59 06-07-2026
Гость (09:15:17 06-07-2026) Мало информации. Возможно он действительно что-то разбил и п... Никто не имеет права удерживать человека насильственно, если это не предусмотрено законом, что бы там он не сделал. А, уж, тем более чужого ребёнка!!! Его бы самого запереть в гараже на сутки за такое, сам бы, скорее всего, с мокрыми штанами вышел оттуда. МУЖИК!!! Молодец, праямо, справился с ребёнком.
18:28:14 06-07-2026
Гость (10:16:59 06-07-2026) Никто не имеет права удерживать человека насильственно, если...
Вы задолбали со своими детьми! Они рнесусветную дичь сейчас творят и прикрываются своей неприкосновенностью. Нарожали за деньги - получите! Потому что другого, законного способа, реально нет.
13:12:21 06-07-2026
а может мужчина тот любитель pdf файлов