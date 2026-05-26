Барнаулец чуть не придушил ребенка

Инцидент произошел в Казани

26 мая 2026, 16:58, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В центре Казани 20-летний парень из Барнаула пытался задушить ребенка в кустах, пишет "Вечерняя Казань". О происшествии сообщили в Вахитовском районном суде.

Парень напал на 13-летнего подростка 23 мая у дома по улице Карима Тинчурина. По версии правоохранителей, барнаулец повалил ребенка в кусты, обхватил предплечьем правой руки его шею, затем начал душить.

Кроме того, он минимум три раза ударил подростка кулаком по голове.

Прохожие остановили парня и вызвали медиков. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, нападавшего арестовали.

Ранее мужчина выстрелил в подростков после их нападения. Детей госпитализировали.