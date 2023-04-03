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МВД объявило в розыск Трепову, подозреваемую в причастности к убийству Татарского

После обысков у Треповой её родственников доставили на допрос

03 апреля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которая подозревается в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу правоохранительных органов.

После обысков у Треповой её родственников доставили на допрос. Дело об убийстве общеопасным способом передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, что Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову – девушка пришла в кафе на мероприятие, посвящённое Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Читайте также в сюжете: Гибель военкора Владлена Татарского

Комментарии 2

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Гость

14:08:37 03-04-2023

Ниже новость "Жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского. По информации источника, подозреваемую доставили к правоохранителям" Это был фейк?

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Гость

14:54:07 03-04-2023

Тут прикол еще баще)) объявили в розыск, но фото нигде не размещают))во всяком случае на амике

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