МВД объявило в розыск Трепову, подозреваемую в причастности к убийству Татарского
После обысков у Треповой её родственников доставили на допрос
03 апреля 2023, 14:05, ИА Амител
МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которая подозревается в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу правоохранительных органов.
После обысков у Треповой её родственников доставили на допрос. Дело об убийстве общеопасным способом передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Напомним, что Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжёлом состоянии.
В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову – девушка пришла в кафе на мероприятие, посвящённое Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.
14:08:37 03-04-2023
Ниже новость "Жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского. По информации источника, подозреваемую доставили к правоохранителям" Это был фейк?
14:54:07 03-04-2023
Тут прикол еще баще)) объявили в розыск, но фото нигде не размещают))во всяком случае на амике