"Оперативно и слаженно". Яркие цитаты из отчета Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края рассказал, каких успехов в работе достигли власти региона в 2023 году
24 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Telegram-канал amic.ru / t.me/amic_ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства региона за 2023 год. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, успехи в строительстве и промышленности, а также рассказал, в чем заключается роль Алтайского края для всей России.
Больше информации в нашем сюжете "Отчет губернатора Алтайского края".
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края
13:11:20 24-04-2024
Достижения? Если отремонтированные участки дорог хватает на два три года, это Крутиха - Панкрушиха и почти вся дорога в ННР, это жуткие убийцы автомобилей. Скоро вереницы машин потянутся на озеро Яровое, вот только не все доедут до него. Для чего мазать дороги тонким слоем асфальта, который пучится и превращается в сплошные ямы? Сделайте, как у немцев, проклятых пиндосов железобетонные дороги на века.