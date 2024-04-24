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"Оперативно и слаженно". Яркие цитаты из отчета Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края рассказал, каких успехов в работе достигли власти региона в 2023 году

24 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Telegram-канал amic.ru / t.me/amic_ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства региона за 2023 год. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, успехи в строительстве и промышленности, а также рассказал, в чем заключается роль Алтайского края для всей России.

Больше информации в нашем сюжете "Отчет губернатора Алтайского края".

Виктор Томенко Алтайский край
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 1

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Гость

13:11:20 24-04-2024

Достижения? Если отремонтированные участки дорог хватает на два три года, это Крутиха - Панкрушиха и почти вся дорога в ННР, это жуткие убийцы автомобилей. Скоро вереницы машин потянутся на озеро Яровое, вот только не все доедут до него. Для чего мазать дороги тонким слоем асфальта, который пучится и превращается в сплошные ямы? Сделайте, как у немцев, проклятых пиндосов железобетонные дороги на века.

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