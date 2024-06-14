На Алтае 16-летняя девушка получила травму головы при падении с мопеда

Пострадавшую госпитализировали

14 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Мопед / Фото: МВД по Республике Алтай

16-летняя жительница Горно-Алтайска получила травму головы при падении с мопеда в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

10 июня девушка каталась с 17-летним знакомым из Чойского района. Около 15:40 парень, двигаясь со стороны села Салганда в направлении села Паспаул по гравийной дороге, не справился с управлением и опрокинул транспорт на проезжей части.

Поначалу пострадавшая горожанка не обращалась в больницу, но спустя двое суток ее госпитализировали.

Во время разбирательства установили, что подросток сел за руль мопеда, не имея водительских прав. Кроме того, в момент ДТП ни у него, ни у пострадавшей не было мотошлемов и другой защитной экипировки. Молодого человека привлекли к административной ответственности.