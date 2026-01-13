Вывоз мусора подорожает вдвое. Как вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае в 2026 году

Значительнее всего подорожает вывоз ТКО

Крупнейшие города Алтайского края с начала 2026 года перешли на новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Информация о расценках опубликована изданием "Банкфакс" со ссылкой на данные краевого управления по госрегулированию цен и тарифов.

Электроэнергия

Стоимость электричества для населения, как и в целом по России, будет меняться дважды: с 1 января и с 1 октября 2026 года. Размер платежа зависит от места жительства, наличия электроплиты и объема потребления.

С 1 января 2026 года действуют следующие цены за кВт·ч: для горожан без электроплиты – 6,36 руб., с электроплитой – 5,18 руб., для сельских жителей – 4,97 руб.

С 1 октября 2026 года тарифы снова вырастут: до 7,07 руб., 5,61 руб. и 5,49 руб. соответственно. Для граждан, чье потребление превышает установленные нормативы (3900 кВт·ч и 6000 кВт·ч в месяц), действуют повышенные ставки.

Вода

Тарифы на холодную воду и водоотведение также изменятся в два этапа и варьируются в зависимости от города.

В Барнауле с января по сентябрь вода будет стоить 36,47 руб/м³, а с октября – 42,76 руб/м³. Водоотведение с января – 33,65 руб/м³, с октября – 41,36 руб/м³.

В Бийске тарифы за водоснабжение с января вырастут до 40,81 руб/м³, а с октября – до 50,85 руб/м³. Водоотведение с января – 34,38 руб/м³, с октября – 55,22 руб/м³.

В Рубцовске тариф увеличится до 35,31 руб/м³ в первом полугодии и до 48,98 руб/м³ – во втором. Водоотведение после первой индексации будет стоить 39,41 руб/м³, после второй – 52,56 руб/м³.

Тепло и вывоз мусора

Стоимость тепловой энергии для отопления и горячей воды с 1 января также повысилась. В Барнауле цена за 1 Гкал выросла до 3272,1 руб., в Бийске – до 2965,34 руб., в Рубцовске – до 3243,74 руб. О том, какой будет вторая индексация, пока информации нет.

Значительнее всего в 2026 году подорожает услуга по вывозу твердых коммунальных отходов. Причиной, предположительно, стали крупные инвестиции в строительство мусороперерабатывающих заводов и обновление парка спецтехники.

Барнаульская зона. С января по сентябрь тариф для жителей многоквартирных домов составит 62,30 руб. с человека (сохраняется прежний тариф), для частного сектора – 64,42 руб. (тоже не изменился). С 1 октября стоимость возрастет более чем вдвое: до 130,41 руб. и 134,83 руб. соответственно.

Бийская зона. До 30 сентября ставки остаются на прошлогоднем уровне: 76,47 руб. (многоквартирные дома) и 79,06 руб. (частные дома). Осенняя индексация поднимет их до 119,52 руб. и 123,58 руб. за человека.

Рубцовская зона. Основное повышение произошло 1 января. Теперь жители всех типов домов платят 115,50 руб. с человека (а было 74,21 рубля для многоквартирных и 76,72 рублей – для частных домов). С октября тариф вырастет до 129,73 руб. для квартир и 134,13 руб. для индивидуальных домов.

Газ

В Алтайском крае действуют две разные зоны тарифов на природный газ в зависимости от места проживания.

С 1 января 2026 года тарифы были проиндексированы:

основная ветка (жители Барнаула, Новоалтайска и ряда прилегающих районов) – 9,28 руб/м³ (ранее – 9,13 руб/м³);

бийская ветка (потребители в Бийске, Белокурихе и соседних районах) – 10,94 руб/м³ (ранее – 10,76 руб/м³).

Разница в цене объясняется повышенной стоимостью транспортировки топлива по магистральному газопроводу Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск на участке от 87-го километра до границы края. Стоимость природного газа со следующего, октябрьского этапа индексации пока не утверждена.

Также на второе полугодие 2026 года установлены новые розничные цены на сжиженный газ (СУГ). Баллоны с доставкой будут стоить 68,18 руб/кг – с 1 января по 30 сентября и 76,31 руб/кг – с 1 октября по 31 декабря. Из групповых резервуарных установок – 45,25 руб/кг и 50,62 руб/кг соответственно.

Общие правила индексации и права потребителей

Краевые власти установили предельные индексы роста совокупного платежа за "коммуналку": 1,7% – с января и 11,2% – с октября 2026 года. Важно, что если итоговая сумма в квитанции увеличилась сверх этой нормы именно из-за роста тарифов, а не из-за большего потребления услуг, житель вправе обратиться за компенсацией через администрацию своего города или МФЦ.

Напомним, мобильные операторы и провайдеры домашнего интернета уведомили клиентов о планируемом повышении тарифов с 2026 года, связав это решение с ростом НДС и необходимостью инвестиций в обновление сетевой инфраструктуры.