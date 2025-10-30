"До самой Катуни бутылки". Туристы завалили мусором священный родник в Республике Алтай

Рядом с источником и вдоль дороги были разбросаны пластиковые бутылки, салфетки и другой мусор

30 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По кадрам видно, что рядом с источником и вдоль дороги разбросаны пластиковые бутылки, салфетки и другой мусор. Местные жители отмечают, что загрязняют территорию не только приезжие туристы, но и некоторые местные жители.

После публикации видео сотрудники администрации Манжерокского сельского поселения совместно с работниками рынка "Аржан-Суу" провели уборку территории. Власти планируют установить дополнительные контейнеры и усилить контроль за чистотой у популярного природного объекта.

В конце сентября жительница села Акташ заметила семью, где отец, вооруженный баллончиком краски, начал выводить фамилию на камнях по дороге от смотровой площадки у ретранслятора. На следующий день мужчину нашли. Местные жители отвезли его обратно к ретранслятору и заставили собственноручно стереть все надписи.