"До самой Катуни бутылки". Туристы завалили мусором священный родник в Республике Алтай
Рядом с источником и вдоль дороги были разбросаны пластиковые бутылки, салфетки и другой мусор
30 октября 2025, 16:15, ИА Амител
Туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По кадрам видно, что рядом с источником и вдоль дороги разбросаны пластиковые бутылки, салфетки и другой мусор. Местные жители отмечают, что загрязняют территорию не только приезжие туристы, но и некоторые местные жители.
После публикации видео сотрудники администрации Манжерокского сельского поселения совместно с работниками рынка "Аржан-Суу" провели уборку территории. Власти планируют установить дополнительные контейнеры и усилить контроль за чистотой у популярного природного объекта.
В конце сентября жительница села Акташ заметила семью, где отец, вооруженный баллончиком краски, начал выводить фамилию на камнях по дороге от смотровой площадки у ретранслятора. На следующий день мужчину нашли. Местные жители отвезли его обратно к ретранслятору и заставили собственноручно стереть все надписи.
Ну дальше будет хуже. А просто не стоило везде и отовсюду рекламировать горный. Пусть бы и дальше оставался местом отдыха для барнаульцев, Новосиба и редких более далеких туристов.
Как будто 15 лет назад там не было мусорных завалов вдоль дорог
Заставили стереть надписи - ПРАВИЛЬНО!!! И штраф припаять!
Свиньи. Наверняка не пешком приходят. Вывезли в "цивилизацию" - и там можно утилизировать. Если нет на месте баков для мусора - это не повод гадить.
ВЕЗДЕ в Мире в тур.-регионах мусорят. и везде штрафуют и очень тщательно убирают. Так что не нойте, а разрабатывайте меры и привыкайте что будет только рост туризма в 5 раз и готовьтесь
Гость (18:47:05 30-10-2025) ВЕЗДЕ в Мире в тур.-регионах мусорят. и везде штрафуют и оче... Ты дурак?!?
При чём тут "ВЕЗДЕ в мире" ?? Во-первых не ВЕЗДЕ, а во-вторых речь то о свинстве людей в принципе. И цивилизованные и культурные люди должны как-то с этим бороться, уменьшать количество людей-свиней, перевоспитывать, а не говорить ну "везде же так" !!!
Кто зарабатывает на туристах, тот и обеспечивает порядок.