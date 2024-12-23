На Алтае дружелюбный узбек попытался "угостить чаем" сотрудника ДПС и попал под суд
Он объяснял предложение "национальным обычаем", но сотрудники все же решили, что это взятка
23 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
В Табунском районе Алтайского края водитель из Узбекистана попытался дать взятку сотруднику ДПС, объяснив это "национальным обычаем", сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились пятеро непристегнутых пассажиров, в том числе ребенок без удерживающего устройства.
Водителю, гражданину Узбекистана, разъяснили, что ему грозит три административных протокола за нарушение правил перевозки.
Решив избежать наказания, мужчина предложил инспектору взятку в размере одной тысячи рублей, объяснив это желанием "дать на чай", что, по его словам, является лишь "национальным обычаем".
"У нас так принято, давать на чай", – пояснял нарушитель.
Однако правоохранители восприняли поступок как покушение на мелкое взяточничество.
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Нарушитель сразу же внес сумму в полном объеме.
16:16:27 23-12-2024
Ну и о каком уважении наших традиций может идти речь с представителями инопланетного разума из Средней Азии? ГАИшнику- штуку... ни ума, ни такта.
18:27:39 23-12-2024
Слишком "крохотной" мзда оказалась при попытке откупиться: если бы узбек предложил по меньшей мере штук пять, то ДПС-ник не оскорбился бы "мизером" (тем паче в пересчёте на каждого из инспекторов-свидетелей!) и не пошёл бы "на принцип"...
06:22:15 24-12-2024
1000 рублей - это 10$. Реально взятка чаем! Оооочень обидно))))
08:33:47 24-12-2024
Пусть скажет спасибо что не чпокнули, как в шуточном ролике.
Где парни на БМВ отымели гаишника.
Номер видела - а такого номера никогда в жизни не видела.
10:55:42 24-12-2024
Что значит "У НАС ТАМ,...," Ну и пусть сидит у них там.
А у НАС это взятка, приехал в НАШУ страну, будь добр соблюдай НАШИ законы и обычаи. И нечего в НАШЕЙ стране разводить СВОИ обычаи.