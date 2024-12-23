На Алтае дружелюбный узбек попытался "угостить чаем" сотрудника ДПС и попал под суд

Он объяснял предложение "национальным обычаем", но сотрудники все же решили, что это взятка

23 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/712805

В Табунском районе Алтайского края водитель из Узбекистана попытался дать взятку сотруднику ДПС, объяснив это "национальным обычаем", сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились пятеро непристегнутых пассажиров, в том числе ребенок без удерживающего устройства.

Водителю, гражданину Узбекистана, разъяснили, что ему грозит три административных протокола за нарушение правил перевозки.

Решив избежать наказания, мужчина предложил инспектору взятку в размере одной тысячи рублей, объяснив это желанием "дать на чай", что, по его словам, является лишь "национальным обычаем".

"У нас так принято, давать на чай", – пояснял нарушитель.

Однако правоохранители восприняли поступок как покушение на мелкое взяточничество.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Нарушитель сразу же внес сумму в полном объеме.