На Алтае двое мужчин с тремя детьми поехали на рыбалку и пропали

Сотрудники прочесывали территорию пешком и на машинах, привлекли даже небольшой самолет

01 августа 2024, 14:30, ИА Амител

В Алтайском крае полицейские нашли двух мужчин с детьми, которые поехали на рыбалку и заблудились, сообщает региональное МВД.

31 июля около пяти утра в дежурную часть "Кытмановский" поступило заявление от местной жительницы о том, что ранее на озера в районе села Балахча уехали на рыбалку двое мужчин и трое их детей: девочка 2012 года рождения и мальчики 2012 и 2014 годов рождения.

"Как выяснилось позже, на подъезде к озерам машина сломалась. Работающий недалеко механизатор попытался помочь завести ее, но не смог. Рыбаки решили по прямой выйти в ближайшее село Сосновый Лог, но заблудились и разделились на две группы", – рассказали в ведомстве.

В поисках пропавших участвовали: 22 сотрудника полиции и шесть автомобилей, также подключились кинологи из Главка и МО МВД России "Заринский", два сотрудника МЧС и восемь местных жителей.

Одна из групп поисковиков нашла машину. Полицейские приняли решение обследовать округу, расширяя радиус поисков. У одного из рыбаков был мобильный телефон: сначала он находился вне связи, но вскоре пришло сообщение, что абонент появился в сети.

"На машинах включили звуковые и световые сигналы. Сотрудник, находясь на связи, просил рыбака прислушиваться к звукам и смотреть по сторонам, чтобы понять, какой из сигналов он увидит или услышит и определить его местонахождение. Мужчина услышал сирену и смог объяснить, с какой стороны доносится сигнал. Его и одного из детей нашли в 7 утра", – отметили в МВД.

Поиски второго рыбака и двух подростков продолжались до 18 часов вечера. Полицейские методично обследовали местность и проселочные дороги. Ситуацию затрудняли высокая трава, жаркая погода и отсутствие связи с заблудившимися. Сотрудники прочесывали территорию пешком и на машинах, привлекли даже небольшой самолет одного из сельхозпредприятий.

В результате тщательных поисков полицейские заметили движение в зарослях травы. Рыбак и двое мальчиков были найдены.

В настоящее время дети и взрослые находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Обе семьи выражают огромную благодарность сотрудникам полиции.