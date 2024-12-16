На Алтае ищут мигранта на должность спортсмена-инструктора за 250 тысяч рублей
Такой уровень зарплаты для иностранца указан в квоте, утвержденной Минтрудом РФ
16 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
В Алтайский край планируют пригласить в 2025 году визового мигранта на должность спортсмена-инструктора. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Минтруда, ему готовы платить 250 тысяч рублей – это третья по размерам зарплата среди всех квот на визовых мигрантов в России.
Отмечается, что общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году составит почти 235 тысяч разрешений на работу. Больше всего выделили Амурской области (27,1 тысячи), Московской области (23 тысячи), Ленинградской области (около 22,3 тысячи) и Татарстану (9,3 тысячи).
Данные квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы. В безвизовом порядке в РФ могут работать лишь граждане стран ЕАЭС, приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии. Чаще всего по такому механизму привлекают работников из Китая, Турции, Сербии, Индии и Вьетнама.
Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тысяч рублей – на такую оплату труда пригласят председателя правления в Москву. Вместе с тем уровень в 100 тысяч рублей превышает чуть меньше сотни предложений. Примерно половина позиций предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, а самые низкие – лишь 20-25 тысяч рублей.
14:36:52 16-12-2024
250 тыщ? неплохо.
а у нас своих инструкторов не хватает что ли? спортфаки кажется регулярно выпускают. только выпускникам 250 тыс. даже во снах не увидеть.
14:46:38 16-12-2024
наверно, футболиста какого-нибудь хотят прикупить. А кто заявки подает на мигрантов-спортсменов в АК? МИНИСТР Нифонтов?
14:58:08 16-12-2024
Скорее всего там в запросе на эту должность столько требований заложено, что их сумме может соответствовать только один конкретный человек.
18:41:00 16-12-2024
Гость (14:58:08 16-12-2024) Скорее всего там в запросе на эту должность столько требован... Ну да, Криштиану Роналду подходит
12:46:20 17-12-2024
Гость (18:41:00 16-12-2024) Ну да, Криштиану Роналду подходит... вангую что не поедет