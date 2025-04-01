НОВОСТИПроисшествия

На Алтае из-за наплыва посетителей "упал" сайт, где можно записать ребенка в лагерь

На портале все желающие могут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации

01 апреля 2025, 14:21, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru
Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае произошел технический сбой в работе региональной информационной системы "Детский отдых" в связи с очень большим одномоментным ее использованием. Об этом 1 апреля сообщило Министерство образования Алтайского края.

"Технические специалисты в ближайшее время восстановят платформу и все желающие смогут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации. О готовности системы к работе сообщим дополнительно", – подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что на данный момент сайт работает: можно выбрать детский лагерь, ознакомиться со всеми предоставляемыми условиями и узнать стоимость отдыха. 

В региональном Минобразования напомнили номер телефона горячей линии, где можно проконсультироваться по интересующим вопросам: 8-961-983-99-20.

Школа / Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 апреля стартует прием первоклассников в школы

Ожидается, что в 2025-2026 учебном году в первые классы пойдут около 8,5 тысячи детей
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Детский отдых

Комментарии 4

Avatar Picture
Гостья из прошлого

18:09:36 01-04-2025

Мучались с полуночи! Хотели попасть в конкретный лагерь. К обеду стали открывать бронирование по одному лагерю минут в 15-20. Разобрали все за 10 минут! У них как обычно, все неожиданно! Были не готовы. А предварительно спрос изучать не пробовали?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:29:20 02-04-2025

Сколько ж яжемамок и папок хотят отдохнуть от детей :) Брали бы отпуск месяц мама, месяц -папа и водились бы.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:17 02-04-2025

Мамки-папки отдохнуть сами хотят, но без детей! Зачем тогда рожали???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Королева

09:01:02 02-04-2025

Ооо, суслики повылезли со своими "нужными и умными" комментариями😄😄😄

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров