На Алтае из-за наплыва посетителей "упал" сайт, где можно записать ребенка в лагерь
На портале все желающие могут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации
01 апреля 2025, 14:21, ИА Амител
В Алтайском крае произошел технический сбой в работе региональной информационной системы "Детский отдых" в связи с очень большим одномоментным ее использованием. Об этом 1 апреля сообщило Министерство образования Алтайского края.
"Технические специалисты в ближайшее время восстановят платформу и все желающие смогут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации. О готовности системы к работе сообщим дополнительно", – подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что на данный момент сайт работает: можно выбрать детский лагерь, ознакомиться со всеми предоставляемыми условиями и узнать стоимость отдыха.
В региональном Минобразования напомнили номер телефона горячей линии, где можно проконсультироваться по интересующим вопросам: 8-961-983-99-20.
18:09:36 01-04-2025
Мучались с полуночи! Хотели попасть в конкретный лагерь. К обеду стали открывать бронирование по одному лагерю минут в 15-20. Разобрали все за 10 минут! У них как обычно, все неожиданно! Были не готовы. А предварительно спрос изучать не пробовали?
07:29:20 02-04-2025
Сколько ж яжемамок и папок хотят отдохнуть от детей :) Брали бы отпуск месяц мама, месяц -папа и водились бы.
08:04:17 02-04-2025
Мамки-папки отдохнуть сами хотят, но без детей! Зачем тогда рожали???
09:01:02 02-04-2025
Ооо, суслики повылезли со своими "нужными и умными" комментариями😄😄😄