На Алтае из-за наплыва посетителей "упал" сайт, где можно записать ребенка в лагерь

На портале все желающие могут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации

01 апреля 2025, 14:21, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае произошел технический сбой в работе региональной информационной системы "Детский отдых" в связи с очень большим одномоментным ее использованием. Об этом 1 апреля сообщило Министерство образования Алтайского края.

"Технические специалисты в ближайшее время восстановят платформу и все желающие смогут подать заявку на приобретение путевки в загородные оздоровительные организации. О готовности системы к работе сообщим дополнительно", – подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что на данный момент сайт работает: можно выбрать детский лагерь, ознакомиться со всеми предоставляемыми условиями и узнать стоимость отдыха.

В региональном Минобразования напомнили номер телефона горячей линии, где можно проконсультироваться по интересующим вопросам: 8-961-983-99-20.