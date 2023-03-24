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На Алтае обвинили в разглашении гостайны бывших руководителей ДСУ

Дорожникам грозит до четырёх лет лишения свободы

24 марта 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Алтайском крае возбуждены уголовные дела по фактам разглашения гостайны бывшими руководителями Юго-Восточного дорожно-строительного управления (ДСУ), сообщает региональная ФСБ.

"Установлено, что подозреваемые разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска", – рассказали в ведомстве.

На время следствия двум бывшим руководителям ДСУ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дорожникам грозит до четырёх лет лишения свободы за "разглашение государственной тайны".

Ранее начальник участка Юго-Восточного ДСУ украл 7,6 млн рублей на строительстве горнолыжного комплекса "Мишина Гора".

Комментарии 12

  • Бред, зачем дорожникам знать секретку раз, а раз не имели допуска, значит обязательство о неразглашении не подписывали, идите все лесом....было бы в правовом государстве, но не у нас
    24 марта, Гость   Ответить
  • Почему в Барнауле армяне асфальт кладут, кто их допустил или просмотрел ???
    24 марта, Гость   Ответить
  • обязательство о неразглашении не подписывали, идите все лесом. **** Вот конкретно ты, именно ты, что ты можешь знать об этом деле? Ты нам сообщаешь свои воображаемые измышления?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Читай внимательно, а не фантазируй - допуск у них был, а разгласили информацию тем, у кого допуска не было. А знать дорожники могут многое, в том числе и то, что многим знать не полагается ...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, паспорта у них смотрел что ли? Или для тебе все, кто темнее тебя армяне?
    24 марта, Гость   Ответить
  • а что за гостайну знают дорожники? Состав асфальта?
    24 марта, Гость   Ответить
  • разгласили информацию тем, у кого допуска не было/// значение слово разгласить почитайте)) как можно разгласить инфу тому,у кого допуск есть))
    24 марта, Гость   Ответить
  • Раз эти сведенья гостайна * Тогда хотя бы дай намёк * И ты тихонько прошептал мне * Нам ёк
    24 марта, Гость   Ответить
  • Меня убивают комментаторы Вы читаете новость, или просто пишете коммент, Вы разницу между дорожником и начальником ДСУ видите или нет?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вы читаете новость, или просто пишете коммент, --------- Оленям пофиг. Они и по черной фотографии войну и мир напишут.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Наивность опасна . Человек своей наивностью опасен для окружающих рассказывая им тайны . Лучше вообще не общаться с теми у кого тайны есть какие-то , чтоб самому не оказаться осведомлённым о тайне его .
    24 марта, Гость   Ответить
  • Очень наивен и своей наивностью очень опасен .
    24 марта, Гость   Ответить
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