На Алтае обвинили в разглашении гостайны бывших руководителей ДСУ

Дорожникам грозит до четырёх лет лишения свободы

24 марта 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Алтайском крае возбуждены уголовные дела по фактам разглашения гостайны бывшими руководителями Юго-Восточного дорожно-строительного управления (ДСУ), сообщает региональная ФСБ.

"Установлено, что подозреваемые разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска", – рассказали в ведомстве.

На время следствия двум бывшим руководителям ДСУ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дорожникам грозит до четырёх лет лишения свободы за "разглашение государственной тайны".

Ранее начальник участка Юго-Восточного ДСУ украл 7,6 млн рублей на строительстве горнолыжного комплекса "Мишина Гора".