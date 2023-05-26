На Алтае оправдали пограничника, не пропустившего в Казахстан "потенциального бойца"

Мужчина был недоволен, что его не выпустили из страны после объявления частичной мобилизации

26 мая 2023, 13:34, ИА Амител

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Индустриальный районный суд Барнаула рассмотрел административное дело по заявлению гражданина, который требовал признать незаконными действия сотрудника пограничной службы об отказе в пропуске через границу в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Алтайского края.

Как заявлял истец, вечером 14 октября 2022 года он приехал на автомобильно-пешеходный пункт пропуска Михайловка вместе со своим братом. Через него они хотели поехать в Казахстан с целью туризма. В результате брата пропустили, а истца не выпустили – он был ограничен военным комиссариатом.

Представитель ответчика был против удовлетворения иска, поскольку истец был ограничен в праве на выезд в силу ст. 21 ФЗ №31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Пограничники самостоятельно никаких решений не принимали, а лишь отказали в выезде на основании этой нормы.

Суд пришёл к выводу, что истцу обоснованно отказали в отъезде за границу, а пограничники действовали в рамках предоставленных им полномочий.

"Требований об исключении его из списка лиц, которым запрещён выезд за пределы РФ, истец не заявлял. Поэтому законность его включения в данный список судом не рассматривалась. Также сам истец не отрицал, что проходил срочную службу в армии, после которой встал на учёт в военкомате и зачислен в запас", – добавили в пресс-службе.

Решение суда уже вступило в законную силу.