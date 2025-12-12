На Алтае осудили бизнесменов по делу о хищении 95 млн рублей при освещении Чуйского тракта

По версии следствия, заказчику предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения

12 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вынесли приговор руководителям двух компаний из Барнаула по уголовному делу о хищении более 95 млн рублей при проведении работ по установке освещения на автомобильной дороге "Чуйский тракт", сообщает региональная прокуратура.

Работы проводились в 2017–2018 годах на территории Республики Алтай. Подрядчики изготовили фундамент и установили на них опоры освещения.

«Между тем установленное оборудование не соответствовало проектно-сметной документации. В целях получения денег за выполненные работы в соответствии с требованиями контрактов заказчику предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения», – рассказали в ведомстве.

Центральный районный суд города Барнаула приговорил одного из подсудимых к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 900 тысяч рублей.

Второму подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее amic.ru рассказал подробности уголовного дела. Директор компании "Энергострой" Сергей Худорожко отметил, что если фундаменты и опоры, по мнению следствия, не соответствуют проектной документации и он должен возместить 95 млн рублей государству, то почему данные опоры до сих пор находятся в эксплуатации.