На Алтае осудили бизнесменов по делу о хищении 95 млн рублей при освещении Чуйского тракта
По версии следствия, заказчику предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения
12 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае вынесли приговор руководителям двух компаний из Барнаула по уголовному делу о хищении более 95 млн рублей при проведении работ по установке освещения на автомобильной дороге "Чуйский тракт", сообщает региональная прокуратура.
Работы проводились в 2017–2018 годах на территории Республики Алтай. Подрядчики изготовили фундамент и установили на них опоры освещения.
«Между тем установленное оборудование не соответствовало проектно-сметной документации. В целях получения денег за выполненные работы в соответствии с требованиями контрактов заказчику предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения», – рассказали в ведомстве.
Центральный районный суд города Барнаула приговорил одного из подсудимых к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 900 тысяч рублей.
Второму подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УФСБ России по Алтайскому краю.
Ранее amic.ru рассказал подробности уголовного дела. Директор компании "Энергострой" Сергей Худорожко отметил, что если фундаменты и опоры, по мнению следствия, не соответствуют проектной документации и он должен возместить 95 млн рублей государству, то почему данные опоры до сих пор находятся в эксплуатации.
