"Боялся, что закроют". Экс-глава Упрдор "Алтай" Долинский не стал признавать вину в суде

Центральный районный суд Барнаула допросил Ярослава Долинского по делу о хищении денег

17 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Бывший глава Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский / Фото: правительство Алтайского края

Центральный районный суд Барнаула 15 сентября продолжил рассмотрение уголовного дела, связанного с хищением 37,7 млн рублей при исполнении контрактов на содержание дорог. Главный подозреваемый – бывший депутат АКЗС, экс-руководитель ООО "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин – находится в СИЗО и свою вину пока не признает. Вторым показания дал еще один обвиняемый – бывший глава Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский. На суде он отрицал обвинения и утверждал, что "действовал исключительно в рамках закона". Любопытно, что в августе 2024 года после задержания Долинский частично признал вину, но сейчас говорит, что сделал это для того, чтобы не попасть в СИЗО.

Как прошел суд?

Заседание длилось три часа. На нем также присутствовали и другие фигуранты уголовного дела: сотрудники ДСУ № 4 Иван Соснин и Никита Кильперт, а также начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Упрдор "Алтай" Алексей Паршин и экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский.

Ярослав Долинский рассказал, что отвечал за федеральные дороги в Алтайском крае и Республике Алтай с февраля 2010 года по июнь 2021-го. За это время он несколько раз заключал контракты на содержание федеральных трасс в двух регионах. В 2018-м ДСУ № 4 выиграло аукцион на обслуживание федеральных дорог А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и Р-256 "Чуйский тракт". А позже, когда трассу передали в федеральную собственность, предприятие получило заказ от Упрдор "Алтай" на содержание дороги А-321 (Барнаул – Павловск – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан), которая находится в аварийном состоянии и фактически не ремонтировалась. Именно она фигурирует в уголовном деле.

По словам Долинского, за трассой было очень сложно ухаживать, потому что ее годами не ремонтировали. Количество ухабов и ям на дороге до Кулунды было так много, что у Упрдор "Алтай" не хватало средств на ее содержание. Все средства получало ДСУ № 4, которое нанимало субподрядчиков для выполнения работ.

Ярослав Долинский также рассказал, как составлялись договоры с подрядчиком, кто контролировал ход ремонтных работ. Если коротко: на счета ДСУ № 4 раз в месяц поступала фиксированная сумма, а предприятие само рассчитывалось с субподрядчиком. Бывший начальник Упрдор "Алтай" сообщил в суде, что не считает себя в чем-либо виновным и закона он не нарушал.

При этом, утверждает следствие, Николай Данилин создал резервный фонд. В нем накопилось 37,5 миллиона рублей, которые он тратил не по назначению. В суде прозвучала информация, что "похищенные" средства Данилин направлял на ремонт квадрокоптеров для предприятия, на реконструкцию Музея Чуйского тракта в Бийске и другие мероприятия, в том числе благотворительные.

Однако, когда судья напрямую спросил Долинского о том, признает ли он факт хищения денег, бывший главный федеральный дорожник на Алтае сообщил, что своей вины в деле не видит, но окончательную позицию выскажет после того, как показания дадут другие участники процесса.

Особое мнение

После этого судья Иван Зеленский попросил представителя обвинения зачитать альтернативные показания, которые Долинский дал следователю в августе 2024 года после задержания. В нем он рассказал, как Николай Данилин предложил ему стать частью преступной схемы, а также заявил, что "мог вернуть в бюджет деньги, не израсходованные по назначению".

Также из показаний 2024 года следует, что Ярослав Долинский частично признает вину, а также указывает, что в схеме участвовали и другие дорожники.

На суде 15 сентября подозреваемый заявил, что боялся попасть в СИЗО, поэтому "на всякий случай" дал признательные показания.

«Меня привезли на самолете в Барнаул и сразу доставили в Следственный комитет. Боялся, что "закроют". Не владея информацией, я переживал, что не смогу разобраться в деталях дела», – откровенно заявил дорожник и добавил, что сейчас изучил все документы и уверен, что нарушений со стороны Упрдор "Алтай" не было. А если чья-то вина и была, то причину нужно искать среди сотрудников ДСУ № 4.

В итоге суд на неделю взял паузу. На следующем заседании начнут давать показания другие участники громкого процесса.

Что известно об уголовном деле?

Бывшего директора ДСУ № 4 Николая Данилина обвиняют в хищении 37,7 млн рублей при исполнении контрактов на содержание дорог. Следствие установило, что Николай Данилин в период с 2020 по 2023 год организовал преступную группу, в которую вовлек двух сотрудников ДСУ, а также еще троих работников федерального дорожного предприятия.

Согласно обвинительному заключению, всех подсудимых подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что с 21 октября 2020 года по 7 июля 2023-го в Барнауле действовала преступная группа, состоящая из шести человек: экс-главы барнаульского ДСУ № 4 и бывшего депутата АКЗС Николая Данилина, бывшего начальника ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослава Долинского, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимира Дубровского, бывшего начальника отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никиты Кильперта и главного инженера ДСУ № 4 Ивана Соснина, а также ушедшего со своей должности начальника отдела Упрдор "Алтай" Алексея Паршина.

По версии следствия, между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" неоднократно заключались госконтракты на содержание нескольких автомобильных дорог. Согласно договорам, ДСУ обязалось содержать трассы в надлежащем состоянии, а Упрдор "Алтай" должно было контролировать выполнение госконтрактов, принимать их результаты и ежемесячно оплачивать выполненные работы.

Какая позиция у подсудимых?

Экс-глава ДСУ № 4 Николай Данилин отвергает обвинения, и он единственный, кто находится в СИЗО. Однако на суде 8 сентября дорожник заявил, что окончательную позицию выскажет позже. Ярослав Долинский, Владимир Дубровский, Никита Кильперт и Иван Соснин находятся под домашним арестом и посещают заседания. Кильперт и Соснин признали вину частично, однако оба добавили, что корыстного умысла в их действиях не было, и в этой части с версией следствия они не согласны. Дубровский полностью не согласен с обвинениями и считает себя невиновным.

Интересно, что Алексея Паршина не судят. Ранее в Следкоме журналистам сообщали, что в деле есть один обвиняемый, который заключил досудебное соглашение со следствием, а значит, процесс в отношении него будет идти отдельно. Судя по обвинительному заключению, это Алексей Паршин. Он, к слову, на суде держится стороной от других участников процесса, а также пока молчит и представляющий его интересы адвокат.

Подробнее о причинах уголовного дела читайте в нашем материале.