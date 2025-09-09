"Никаких денег я не брал". Экс-глава ДСУ № 4 Николай Данилин начал давать показания в суде

Бывший депутат АКЗС не признал вину в отличие от других фигурантов дела

09 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Суд на Николаем Данилиным / Фото: amic.ru

Центральный районный суд приступил к расследованию уголовного дела, связанного с хищением 37,7 млн рублей при исполнении контрактов на содержание дорог. 8 сентября первые показания дал бывший депутат АКЗС, экс-руководитель ООО "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин. В отличие от других фигурантов дела обвиняемый находится в СИЗО и пока не признал свою вину. Впрочем, как и ожидалось, первое заседание прошло без сенсаций. Подробнее читайте в нашем материале.

Пояснения с листа

Бывший начальник ДСУ № 4 выступал около 30 минут. Он читал заранее подготовленный текст, в котором изложил схему работы предприятия с заказчиками и контрагентами. Иными словами, пересказал деятельность дорожного предприятия, которая может быть не знакома судье и другим участникам уголовного процесса.

По словам Николая Данилина, в 2018-м ДСУ № 4 выиграло аукцион на обслуживание федеральных дорог А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и Р-256 "Чуйский тракт". А позже, когда трассу передали в федеральную собственность, предприятие получило заказ от Упрдор "Алтай" на содержание дороги А-321 (Барнаул – Павловск – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан), которая находилась и находится в аварийном состоянии и фактически не ремонтировалась.

Контракты с Упрдор "Алтай" перезаключили в 2023 году. Николай Данилин объяснил суду, что каждый договор на сотни миллионов рублей обсуждался с советом директоров ДСУ № 4. Фигурант уголовного дела пояснил: предприятие зарабатывало деньги на ремонте дорог, строительстве мостов, добавив при этом, что обслуживание федеральных трасс – убыточное дело. На контракте с Упрдор "Алтай" ДСУ № 4 якобы потеряло около 180 миллионов рублей. Изначально Данилин не предполагал, что так получится; с его слов, трасса Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном находилась в таком ужасном состоянии, что пришлось вкладывать в нее денег больше, чем подразумевали условия контракта.

«Никто не мог предположить, что произойдет пандемия и СВО, когда мы заключали контракты. Затраты на обслуживание выросли в разы: выросли цены на ГСМ и запчасти. Кроме того, состояние дороги А-321 оказалось хуже и требовало больших затрат, чем они было прописано в госконтракте», – пояснил обвиняемый.

Кроме того, на суде Данилин рассказал, что к обслуживанию федеральных трасс привлекали субподрядчиков. Оплата осуществлялась по факту, контролировали работу три-четыре раза в месяц. Причем деньги субподрядчикам переводили с личного счета.

В основном работу с субподрядчиками, по словам бывшего депутата АКЗС, осуществляли сотрудники ДСУ № 4 Иван Соснин и Никита Кильперт. Они напрямую контактировали с начальником отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Алексеем Паршиным.

Также Данилин рассказал, как заключаются контракты на обслуживание дорог, как часто производится проверка выполненных работ со стороны заказчика.

"Действовал в интересах общества"

После выступления Николая Данилина адвокаты других подозреваемых решили задать ему несколько уточняющих вопросов. В основном они также касались того, как функционирует ДСУ № 4. Обвиняемый спокойно и содержательно отвечал на каждый вопрос, утверждая, что никогда не нарушал закон.

«Никаких денег я не брал. Действовал исключительно в интересах общества, оценивая всю совокупность видов деятельности и финансовых результатов, также прогнозов. Заранее спрогнозировать отрицательный результат по отдельному контракту достоверно было невозможно. Интерес общества в подписании контрактов заключался также в обеспечении работой сотрудников и сохранении численности штата», – утверждал Николай Данилин.

Также обвиняемого спросили о том, как работал "резервный фонд" ДСУ № 4. Якобы в него поступали все заработанные предприятием деньги, которые потом шли на оплату субподрядчикам. Это было необходимо на случай непредвиденных ситуаций. Интересно, что, по версии следствия, на этих счетах могли храниться похищенные Данилиным средства. Бывший депутат АКЗС пояснил, что "за резервный фонд отвечали Никита Кильперт и Алексей Паршин".

В итоге суд взял паузу на неделю. Следующим со своими показаниями выступит бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

В чем обвиняют Николая Данилина?

В хищении 37,7 млн рублей при исполнении контрактов на содержание дорог. Следствие установило, что Николай Данилин в период с 2020 по 2023 год организовал преступную группу, в которую вовлек двух сотрудников ДСУ, а также еще троих работников федерального дорожного предприятия.

Согласно обвинительному заключению, всех подсудимых подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что с 21 октября 2020 года по 7 июля 2023-го в Барнауле действовала преступная группа, состоящая из шести человек: экс-главы барнаульского ДСУ № 4 и бывшего депутата АКЗС Николая Данилина, бывшего начальника ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослава Долинского, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимира Дубровского, бывшего начальника отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никиты Кильперта и главного инженера ДСУ № 4 Ивана Соснина, а также ушедшего со своей должности начальника отдела Упрдор "Алтай" Алексея Паршина.

По версии следствия, между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" неоднократно заключались госконтракты на содержание нескольких автомобильных дорог. Согласно договорам, ДСУ обязалось содержать трассы в надлежащем состоянии, а Упрдор "Алтай" должно было контролировать выполнение госконтрактов, принимать их результаты и ежемесячно оплачивать выполненные работы.

При этом бывший замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский заявил о своей невиновности, а экс-глава ДСУ № 4 Николай Данилин и некогда начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский пообещали высказать свое отношение к позиции следствия позже.

Подробнее о причинах уголовного дела читайте в нашем материале.