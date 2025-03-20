На Алтае подсудимый по делу о наркотиках пытался пронести в суд мешок с наркотиками
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции
20 марта 2025, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы помешали фигуранту дела о наркотиках пронести в суд наркотические вещества, сообщает региональная ФССП.
Инцидент произошел в Красногорском районе. У мужчины при проверке обнаружили полимерный мешок и сверток с "веществом растительного происхождения внешне похожим на дикорастущую коноплю".
"Гражданин, у которого были обнаружены наркотические вещества, прибыл на слушание по делу, в котором он выступает в качестве подсудимого по статье, предполагающей уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ", – подчеркнули в ведомстве.
Судебные приставы составили протокол задержания и передали мужчину прибывшим сотрудникам полиции.
Ранее в Барнауле выявили "систематический наркопритон" с посетителями, шприцами и колбами.
12:19:53 20-03-2025
ИДИОТ)))
12:44:20 20-03-2025
может под невменяшку решил закосить?
14:56:42 20-03-2025
Сломал систему
18:13:47 20-03-2025
Угостить кого хотел?