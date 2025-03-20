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На Алтае подсудимый по делу о наркотиках пытался пронести в суд мешок с наркотиками

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции

20 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Задержание в суде / Фото: r22.fssp.gov.ru
Задержание в суде / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы помешали фигуранту дела о наркотиках пронести в суд наркотические вещества, сообщает региональная ФССП.

Инцидент произошел в Красногорском районе. У мужчины при проверке обнаружили полимерный мешок и сверток с "веществом растительного происхождения внешне похожим на дикорастущую коноплю".

"Гражданин, у которого были обнаружены наркотические вещества, прибыл на слушание по делу, в котором он выступает в качестве подсудимого по статье, предполагающей уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ", – подчеркнули в ведомстве.

Судебные приставы составили протокол задержания и передали мужчину прибывшим сотрудникам полиции.

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Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край забавные истории борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Гость

12:19:53 20-03-2025

ИДИОТ)))

  9 Нравится
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Элен без ребят

12:44:20 20-03-2025

может под невменяшку решил закосить?

  5 Нравится
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Гость

14:56:42 20-03-2025

Сломал систему

  4 Нравится
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Musik

18:13:47 20-03-2025

Угостить кого хотел?

  3 Нравится
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