На Алтае подсудимый по делу о наркотиках пытался пронести в суд мешок с наркотиками

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции

20 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Задержание в суде / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы помешали фигуранту дела о наркотиках пронести в суд наркотические вещества, сообщает региональная ФССП.

Инцидент произошел в Красногорском районе. У мужчины при проверке обнаружили полимерный мешок и сверток с "веществом растительного происхождения внешне похожим на дикорастущую коноплю".

"Гражданин, у которого были обнаружены наркотические вещества, прибыл на слушание по делу, в котором он выступает в качестве подсудимого по статье, предполагающей уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ", – подчеркнули в ведомстве.

Судебные приставы составили протокол задержания и передали мужчину прибывшим сотрудникам полиции.

Ранее в Барнауле выявили "систематический наркопритон" с посетителями, шприцами и колбами.