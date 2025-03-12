НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле выявили "систематический наркопритон" с посетителями, шприцами и колбами

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы

12 марта 2025, 12:51, ИА Амител

Наркопритон в Барнауле / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские выявили наркопритон, который располагался в одной из квартир в Ленинском районе города, сообщает алтайское МВД.

"Мужчина 1982 года рождения систематически предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотиков помещение своей квартиры. В ходе проведения осмотра полицейские обнаружили и изъяли стеклянные колбы, шприцы с остатками наркотического вещества. В емкостях находились остатки N-метилэфедрона", – рассказали в ведомстве.

В отношении посетителей наркопритона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток за "потребление наркотических средств без назначения врача".

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы за "организацию либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ранее парень из Самарской области поселился под Бийском и открыл цех по производству наркотиков.

Пакет с марихуаной / Фото: t.me/mvd222

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НОВОСТИПроисшествия

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гость

12:53:59 12-03-2025

Охренеть...а что так много дают то за наркоту

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Гость

13:24:57 12-03-2025

Гость (12:53:59 12-03-2025) Охренеть...а что так много дают то за наркоту ... в тайланде или китае даже не судили бы - шлепнули бы у ближайшей стенки

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Элен без ребят

23:44:53 12-03-2025

Гость (13:24:57 12-03-2025) в тайланде или китае даже не судили бы - шлепнули бы у ближа... и правильно бы сделали

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