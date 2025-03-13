В Барнауле будут судить 17-летнего парня, который со своим маленьким другом делал закладки

Несовершеннолетние раскладывали свертки в частном секторе Железнодорожного района города

13 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле будут судить 17-летнего подростка по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

Юноша вступил в сговор с другом, не достигшим возраста уголовной ответственности, для незаконного сбыта наркотиков через мессенджер.

"В конце 2024 года подростки получили оптовую закладку с 30 свертками наркотика. Находясь в частном секторе Железнодорожного района города Барнаула, они начали раскладывать свертки в различных малозаметных местах", – рассказали в ведомстве.

При формировании очередной закладки несовершеннолетних задержали. Старший из них теперь ждет суда.