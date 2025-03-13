В Барнауле будут судить 17-летнего парня, который со своим маленьким другом делал закладки
Несовершеннолетние раскладывали свертки в частном секторе Железнодорожного района города
13 марта 2025, 11:40, ИА Амител
В Барнауле будут судить 17-летнего подростка по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.
Юноша вступил в сговор с другом, не достигшим возраста уголовной ответственности, для незаконного сбыта наркотиков через мессенджер.
"В конце 2024 года подростки получили оптовую закладку с 30 свертками наркотика. Находясь в частном секторе Железнодорожного района города Барнаула, они начали раскладывать свертки в различных малозаметных местах", – рассказали в ведомстве.
При формировании очередной закладки несовершеннолетних задержали. Старший из них теперь ждет суда.
14:32:27 13-03-2025
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