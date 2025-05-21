На Алтае поймали мошенницу, которая обманывала людей с автостраховками

В отношении женщины возбудили уголовное дело

21 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: MOTIVID / unsplash.com

В Алтайском крае полицейские из Немецкого национального района раскрыли мошенничество с автостраховкой, сообщили в МВД региона.

К правоохранителям обратился 35-летний житель села Протасово. При оформлении страхового полиса мужчина попросил закрепить в документе транспортное средство за собой, братом и сыном.

"Подозреваемая поменяла данные, убрав из документа упоминание о сыне сельчанина, так как у того был минимальный коэффициент. В итоге разница в стоимости первоначального и измененного документа составила около 5 тысяч рублей. Если бы заявитель попал в ДТП, то ему пришлось бы выплатить денежную компенсацию в пользу страховой компании", – рассказали в ведомстве.

В общей сложности сельчанин лишился около 15 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. До этого случая она также нарушала закон подобным образом: с целью обогащения выдавала людям одни полисы, а в страховую компанию предоставляла их же, но с измененными данными.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".