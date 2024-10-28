На Алтае пытаются арестовать водителя, сбившего насмерть девушку на переходе
Прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия
28 октября 2024, 17:00, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Рубцовске, в котором погибла 19-летняя девушка, сообщает ведомство.
24 октября 22-летний водитель BMW-525 насмерть сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Организована проверка законности ранее принятых решений о привлечении к административной ответственности. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.
Также прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.
17:47:47 28-10-2024
А если перевести с прокуроского на русский язык?
19:32:42 28-10-2024
Гость (17:47:47 28-10-2024) А если перевести с прокуроского на русский язык?... это значит суд не избрал меру пресечения заключение под стражу, видимо решили злодея под подпиской оставить на время следствия, вот прокуратура и апеллирует.
20:51:27 28-10-2024
они открыли административку вместо уголовки, вот прокурор и вмешался
09:11:43 29-10-2024
пытаются арестовать --- не получается?