На Алтае пытаются арестовать водителя, сбившего насмерть девушку на переходе

Прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия

28 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Рубцовске, в котором погибла 19-летняя девушка, сообщает ведомство.

24 октября 22-летний водитель BMW-525 насмерть сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Организована проверка законности ранее принятых решений о привлечении к административной ответственности. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.

Также прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.