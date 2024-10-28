НОВОСТИПроисшествия

На Алтае пытаются арестовать водителя, сбившего насмерть девушку на переходе

Прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия

28 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края
Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Рубцовске, в котором погибла 19-летняя девушка, сообщает ведомство.

24 октября 22-летний водитель BMW-525 насмерть сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Организована проверка законности ранее принятых решений о привлечении к административной ответственности. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.

Также прокуратура Рубцовска внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП Рубцовск

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:47:47 28-10-2024

А если перевести с прокуроского на русский язык?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:42 28-10-2024

Гость (17:47:47 28-10-2024) А если перевести с прокуроского на русский язык?... это значит суд не избрал меру пресечения заключение под стражу, видимо решили злодея под подпиской оставить на время следствия, вот прокуратура и апеллирует.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:27 28-10-2024

они открыли административку вместо уголовки, вот прокурор и вмешался

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:43 29-10-2024

пытаются арестовать --- не получается?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров