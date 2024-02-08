На Алтае сельчанка ведрами воровала алкоголь из магазина

На шесть месяцев ее приговорили в ограничению свободы

08 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844

Жительница одного из сел Алтайского края устроилась работать уборщицей в магазин и воровала оттуда алкоголь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Несколько дней она приходила на работу, наводила порядок и прятала в свое ведро бутылки с горячительными напитками.

Общая сумма ущерба от действий уборщицы составила свыше 3,4 тысячи рублей.

Мировой судья признал женщину виновной в совершении кражи и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.