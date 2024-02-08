На Алтае сельчанка ведрами воровала алкоголь из магазина
На шесть месяцев ее приговорили в ограничению свободы
08 февраля 2024, 15:31, ИА Амител
Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844
Жительница одного из сел Алтайского края устроилась работать уборщицей в магазин и воровала оттуда алкоголь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Несколько дней она приходила на работу, наводила порядок и прятала в свое ведро бутылки с горячительными напитками.
Общая сумма ущерба от действий уборщицы составила свыше 3,4 тысячи рублей.
Мировой судья признал женщину виновной в совершении кражи и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
16:16:37 08-02-2024
мда... что ж за жизнь у неё, если вот так вот всё. великая страна!
16:38:47 08-02-2024
За 3,4 тысячи - полгода, а если бы украла 3,4 миллиарда - получила бы 1,7 миллиона лет?
17:01:39 08-02-2024
Гость (16:38:47 08-02-2024) За 3,4 тысячи - полгода, а если бы украла 3,4 миллиарда - по... У меня в расчете получается на два порядка больше. 180 миллионов лет. Млрд - это 1000 лимонов?
16:56:18 08-02-2024
Получается, всего одно 12л ведро самой дешёвой водки, если прикинуть