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На Алтае сельчанка ведрами воровала алкоголь из магазина

На шесть месяцев ее приговорили в ограничению свободы

08 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844
Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844

Жительница одного из сел Алтайского края устроилась работать уборщицей в магазин и воровала оттуда алкоголь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Несколько дней она приходила на работу, наводила порядок и прятала в свое ведро бутылки с горячительными напитками. 

Общая сумма ущерба от действий уборщицы составила свыше 3,4 тысячи рублей.

Мировой судья признал женщину виновной в совершении кражи и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Алтайский край суд

Комментарии 4

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Гость

16:16:37 08-02-2024

мда... что ж за жизнь у неё, если вот так вот всё. великая страна!

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Гость

16:38:47 08-02-2024

За 3,4 тысячи - полгода, а если бы украла 3,4 миллиарда - получила бы 1,7 миллиона лет?

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Гость

17:01:39 08-02-2024

Гость (16:38:47 08-02-2024) За 3,4 тысячи - полгода, а если бы украла 3,4 миллиарда - по... У меня в расчете получается на два порядка больше. 180 миллионов лет. Млрд - это 1000 лимонов?

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ДВМ

16:56:18 08-02-2024

Получается, всего одно 12л ведро самой дешёвой водки, если прикинуть

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