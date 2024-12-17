В Алтайском крае пожарные помогли бригаде медиков, которые на машине застряли в снегу

Инцидент случился в селе Бобровка

17 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/xmchs_altkray

Спасатели помогли бригаде медиков в районе алтайского села Бобровка, сообщили в краевом МЧС.

Автомобиль скорой помощи застрял в сугробах 17 декабря.

Работники местной администрации обратились за помощью к бойцам 3-го пожарно-спасательного отряда, и те, прибыв на место, эвакуировали автомобиль.