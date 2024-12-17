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В Алтайском крае пожарные помогли бригаде медиков, которые на машине застряли в снегу

Инцидент случился в селе Бобровка

17 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/xmchs_altkray
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/xmchs_altkray

Спасатели помогли бригаде медиков в районе алтайского села Бобровка, сообщили в краевом МЧС.

Автомобиль скорой помощи застрял в сугробах 17 декабря.

Работники местной администрации обратились за помощью к бойцам 3-го пожарно-спасательного отряда, и те, прибыв на место, эвакуировали автомобиль.

"Пожарные оперативно помогли медикам, значит, помощь пациенту будет оказана вовремя", – отметили в ведомстве.

Алтайский край спасение людей

Комментарии 2

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Гость

16:38:19 17-12-2024

хорошо когда есть кому помочь. а если в глухой деревне ? да в буран. да вечером поздним.

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Musik

19:06:48 17-12-2024

Гость (16:38:19 17-12-2024) хорошо когда есть кому помочь. а если в глухой деревне ? да ... Чего там делать парамедикам???

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