В Алтайском крае пожарные помогли бригаде медиков, которые на машине застряли в снегу
Инцидент случился в селе Бобровка
17 декабря 2024, 15:35, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/xmchs_altkray
Спасатели помогли бригаде медиков в районе алтайского села Бобровка, сообщили в краевом МЧС.
Автомобиль скорой помощи застрял в сугробах 17 декабря.
Работники местной администрации обратились за помощью к бойцам 3-го пожарно-спасательного отряда, и те, прибыв на место, эвакуировали автомобиль.
"Пожарные оперативно помогли медикам, значит, помощь пациенту будет оказана вовремя", – отметили в ведомстве.
16:38:19 17-12-2024
хорошо когда есть кому помочь. а если в глухой деревне ? да в буран. да вечером поздним.
19:06:48 17-12-2024
Гость (16:38:19 17-12-2024) хорошо когда есть кому помочь. а если в глухой деревне ? да ... Чего там делать парамедикам???