На Алтае спасатели вынесли газовый баллон из горящего строительного вагончика
Предварительно установлено, что пожар вспыхнул из-за небезопасной эксплуатации печи
12 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
В 10 км от райцентра Новоегорьевское 11 февраля в строительном вагончике вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на место, постройка уже горела открытым огнем, сообщили в МЧС Алтайского края.
Пожар ликвидировали пять специалистов на двух единицах техники.
"Пожарные из огня эвакуировали газовый баллон, что помогло избежать дальнейшего ухудшения обстановки", – отметили в ведомстве.
В результате пожара повреждены стены, крыша и личные вещи на площади 36 "квадратов".
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Всего за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали семь пожаров, причем пять из них – в жилом секторе. В Барнауле вспыхнул один пожар.
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