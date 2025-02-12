На Алтае спасатели вынесли газовый баллон из горящего строительного вагончика

Предварительно установлено, что пожар вспыхнул из-за небезопасной эксплуатации печи

12 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В 10 км от райцентра Новоегорьевское 11 февраля в строительном вагончике вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на место, постройка уже горела открытым огнем, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар ликвидировали пять специалистов на двух единицах техники.

"Пожарные из огня эвакуировали газовый баллон, что помогло избежать дальнейшего ухудшения обстановки", – отметили в ведомстве.

В результате пожара повреждены стены, крыша и личные вещи на площади 36 "квадратов".

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали семь пожаров, причем пять из них – в жилом секторе. В Барнауле вспыхнул один пожар.