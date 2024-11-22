На Алтае мужчина попал под суд за то, что пытался свести счеты с жизнью
Он был пьян и в депрессии
22 ноября 2024, 16:17, ИА Амител
Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае мужчину привлекли к ответственности за выстрел из охотничьего ружья в квартире, сообщает краевое управление по обеспечению деятельности мировых судей.
"Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей", – пояснили в ведомстве.
Мужчина рассказал, что был пьян и в депрессии. Его нашла супруга, которая позвонила в скорую помощь.
Суд запретил ему приобретать и хранить оружие в течение двух лет, а также конфисковал ружье и патроны к нему.
16:24:25 22-11-2024
Вывод: стреляться нужно в специально отведённом месте!
18:35:58 22-11-2024
Гость (16:24:25 22-11-2024) Вывод: стреляться нужно в специально отведённом месте!...
Это уже пропаганда самоубийств - за это тоже статья
16:38:20 22-11-2024
Наказать его продлением жизни
17:33:30 22-11-2024
Ну, теперь-то точно -хоть вешайся...😆
19:40:53 22-11-2024
Вообще то раньше при попытке покончить жизнь самоубийством,их ставили на псих учет,соответственно владение оружием ему после не разрешалось,как и являясь больным он освобождался от уголовной ответственности,зато теперь главное получение денег со всех кого можно,не удивлюсь что в скором времени даже на пенсий назначат подоходный налог
21:39:54 22-11-2024
гость (19:40:53 22-11-2024) Вообще то раньше при попытке покончить жизнь самоубийством,и... Да вы гений это же доход) я б еще на алименты тоже ввел)
20:01:43 22-11-2024
Недозастрелился, так застрелится, дабы штрафа избегнуть в полсотню штук! Нашли чем "утешить" беднягу в его депрессии "судьи"...
21:46:00 22-11-2024
Как просто он хотел уйти. Ан нет, дорогой плати, с тебя еще не всю шкуру содрали.