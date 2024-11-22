На Алтае мужчина попал под суд за то, что пытался свести счеты с жизнью

Он был пьян и в депрессии

22 ноября 2024, 16:17, ИА Амител

Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчину привлекли к ответственности за выстрел из охотничьего ружья в квартире, сообщает краевое управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей", – пояснили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что был пьян и в депрессии. Его нашла супруга, которая позвонила в скорую помощь.

Суд запретил ему приобретать и хранить оружие в течение двух лет, а также конфисковал ружье и патроны к нему.