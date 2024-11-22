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На Алтае мужчина попал под суд за то, что пытался свести счеты с жизнью

Он был пьян и в депрессии

22 ноября 2024, 16:17, ИА Амител

Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com
Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчину привлекли к ответственности за выстрел из охотничьего ружья в квартире, сообщает краевое управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей", – пояснили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что был пьян и в депрессии. Его нашла супруга, которая позвонила в скорую помощь.

Суд запретил ему приобретать и хранить оружие в течение двух лет, а также конфисковал ружье и патроны к нему.

Клавиши / Фото: pxhere.com/ru/photo/1101320

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НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край Депрессия суд

Комментарии 8

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Гость

16:24:25 22-11-2024

Вывод: стреляться нужно в специально отведённом месте!

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Гость

18:35:58 22-11-2024

Гость (16:24:25 22-11-2024) Вывод: стреляться нужно в специально отведённом месте!...

Это уже пропаганда самоубийств - за это тоже статья

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Гость

16:38:20 22-11-2024

Наказать его продлением жизни

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Кхм...

17:33:30 22-11-2024

Ну, теперь-то точно -хоть вешайся...😆

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гость

19:40:53 22-11-2024

Вообще то раньше при попытке покончить жизнь самоубийством,их ставили на псих учет,соответственно владение оружием ему после не разрешалось,как и являясь больным он освобождался от уголовной ответственности,зато теперь главное получение денег со всех кого можно,не удивлюсь что в скором времени даже на пенсий назначат подоходный налог

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гость

21:39:54 22-11-2024

гость (19:40:53 22-11-2024) Вообще то раньше при попытке покончить жизнь самоубийством,и... Да вы гений это же доход) я б еще на алименты тоже ввел)

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Гость

20:01:43 22-11-2024

Недозастрелился, так застрелится, дабы штрафа избегнуть в полсотню штук! Нашли чем "утешить" беднягу в его депрессии "судьи"...

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Гость

21:46:00 22-11-2024

Как просто он хотел уйти. Ан нет, дорогой плати, с тебя еще не всю шкуру содрали.

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