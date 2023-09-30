На Алтае больше месяца не могут найти высокого бородатого мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с конца августа

30 сентября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Республике Алтай пропал 35-летний житель поселка Замульта Игорь Викол, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 25 августа.

Приметы: рост 187 см, спортивного телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Во что одет, неизвестно.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.