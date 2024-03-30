Появились подробности ДТП с автобусом, который утонул в Алтайском крае

В момент ДТП в автобусе было девять человека, никто из них не пострадал

30 марта 2024, 10:20, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями ДТП с участием рейсового автобуса, который смыло в кювет.

Инцидент случился 29 марта около 23:15 возле села Бор-Форпост в Волчихинском районе. Во время движения транспорт попал в зону талых вод, после чего салон начало затапливать. Пассажиры сообщили о происшествии по телефону, и людям тут же на помощь выдвинулись сотрудники ГИБДД, скорая и спасатели.

"В момент происшествия в автобусе находился водитель и восемь пассажиров. Пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

Людей отвезли в село Михайловское, где их ожидали родственники. Для эвакуации автобуса вызвана спецтехника.

Накануне глава Михайловского района Евгений Юрьев заявил, что ситуация с паводком в селе Михайловском стала критической. Вода перешла трассу и идет в населенный пункт четырьмя потоками.