Появились подробности ДТП с автобусом, который утонул в Алтайском крае
В момент ДТП в автобусе было девять человека, никто из них не пострадал
30 марта 2024, 10:20, ИА Амител
В ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями ДТП с участием рейсового автобуса, который смыло в кювет.
Инцидент случился 29 марта около 23:15 возле села Бор-Форпост в Волчихинском районе. Во время движения транспорт попал в зону талых вод, после чего салон начало затапливать. Пассажиры сообщили о происшествии по телефону, и людям тут же на помощь выдвинулись сотрудники ГИБДД, скорая и спасатели.
"В момент происшествия в автобусе находился водитель и восемь пассажиров. Пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.
Людей отвезли в село Михайловское, где их ожидали родственники. Для эвакуации автобуса вызвана спецтехника.
Накануне глава Михайловского района Евгений Юрьев заявил, что ситуация с паводком в селе Михайловском стала критической. Вода перешла трассу и идет в населенный пункт четырьмя потоками.
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