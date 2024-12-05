НОВОСТИОбщество

На Алтае женщина отдала 15 тыс. рублей за то, что продала алкоголь ребенку

Она заявила, что покупательница выглядела взросло

05 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

Бутылка / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Бутылка / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

В Славгороде продавца оштрафовали на 15 тыс. рублей за продажу алкогольного напитка несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"Женщина продала несовершеннолетней девушке напиток с содержанием алкоголя 4,6%, чем совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ", – пишет ведомство.

На судебном заседании продавец не признала вину. Женщина заявила, что внешне покупательница выглядела совершеннолетней, поэтому она не стала требовать паспорт.

Мировой судья назначил продавцу административный штраф в размере 15 тыс. рублей.

Шампанское в бокалах / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Славгород суд дети алкоголь

Комментарии 2

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Босс

04:29:40 06-12-2024

Плохо что нет обоюдной ответственности... вот и разводят кассиров
Как можно на взгляд определить возраст?
сыграть в лотерею?

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Гость

08:28:56 06-12-2024

Босс (04:29:40 06-12-2024) Плохо что нет обоюдной ответственности... вот и разводят кас... в некоторых странах в таких случаях спрашивают паспорт. так было и в хваленном сссре.

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