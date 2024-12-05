На Алтае женщина отдала 15 тыс. рублей за то, что продала алкоголь ребенку
Она заявила, что покупательница выглядела взросло
05 декабря 2024, 23:15, ИА Амител
Бутылка / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
В Славгороде продавца оштрафовали на 15 тыс. рублей за продажу алкогольного напитка несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
"Женщина продала несовершеннолетней девушке напиток с содержанием алкоголя 4,6%, чем совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ", – пишет ведомство.
На судебном заседании продавец не признала вину. Женщина заявила, что внешне покупательница выглядела совершеннолетней, поэтому она не стала требовать паспорт.
Мировой судья назначил продавцу административный штраф в размере 15 тыс. рублей.
04:29:40 06-12-2024
Плохо что нет обоюдной ответственности... вот и разводят кассиров
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08:28:56 06-12-2024
Босс (04:29:40 06-12-2024) Плохо что нет обоюдной ответственности... вот и разводят кас... в некоторых странах в таких случаях спрашивают паспорт. так было и в хваленном сссре.