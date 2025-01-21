Пока еще не нужно расставаться с холодами

21 января 2025, 16:46, ИА Амител

Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайский край после аномально теплой зимы в конце января придут морозы до -30 градусов, рассказал Ngs22.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Оттепель связана с тем, что воздушные массы перемещаются с юга. На юг же они попадают с Атлантики, поэтому аномалия колоссальная", – отметил климатолог.

Однако тепло скоро закончится. Если 21 и 22 января температура воздуха еще будет положительной, то уже с 23 января понизится сразу на 15 градусов, а на следующий день, 24 января, похолодает еще на 5-6 градусов.

"В конце недели в Алтайском крае наступит настоящая зима. Произойдет вторжение не просто холодных, а очень холодных воздушных масс из приполярных регионов. С зимой расставаться еще не нужно", – предупредил Вильфанд.

По его словам, морозная погода сохранится до конца недели. Самым холодным днем будет 24 января, когда ночью температура воздуха упадет до -25...-30 градусов, а днем – до -20...-25.

Напомним, 21 января объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с.