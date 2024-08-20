На алтайской горе Синюха трое суток ищут парня с девушкой

На связь с родными молодые люди последний раз выходили 17 августа

20 августа 2024, 12:18, ИА Амител

Фото иллюстративное: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Алтайском крае с 18 августа ищут 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые накануне решили подняться на гору Синюху, сообщает региональный МЧС.

"На связь с родными последний раз они вышли 17 августа. Местонахождение молодых людей не установлено до сих пор", - рассказали в ведомстве.

Алтайский СК начал доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ст. 126, ст. 127 УК РФ (убийство, похищение человека, использование рабского труда). Следователи обследовали Синюху, но следов предполагаемых преступлений не обнаружили.

В МЧС опровергли информацию, которая появилась в сети, что якобы в поисковых работах задействовано мало людей, а волонтеры "ЛизыАлерт" не подключились.

"19 августа поиски продолжились с привлечением волонтеров. Было задействовано 13 человек, четыре единицы техники. Сегодня, 20 августа, поиски ведут порядка 25 сотрудников разных ведомств и организаций. По данным ГУ МВД по региону, ежесуточно в поисках участвуют до 15 полицейских из Краснощековского и Курьинского районов и добровольцы. Обследовано несколько туристических троп", - подчеркнули в МЧС.

Помогают работники организации "ПриоритетАгро", которые предоставили свои коптеры. В район поиска сегодня пребывают сотрудники алтайского МВД с беспилотными летательными аппаратами, оснащенными тепловизором.

Волонтерны и добровольцы, желающие принять участие в поисках могут обращаться по телефону местной дежурной части Курьинского пункта полиции: 8 (385-76) 22-5-63.