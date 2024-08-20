На алтайской горе Синюха трое суток ищут парня с девушкой
На связь с родными молодые люди последний раз выходили 17 августа
20 августа 2024, 12:18, ИА Амител
В Алтайском крае с 18 августа ищут 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые накануне решили подняться на гору Синюху, сообщает региональный МЧС.
"На связь с родными последний раз они вышли 17 августа. Местонахождение молодых людей не установлено до сих пор", - рассказали в ведомстве.
Алтайский СК начал доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ст. 126, ст. 127 УК РФ (убийство, похищение человека, использование рабского труда). Следователи обследовали Синюху, но следов предполагаемых преступлений не обнаружили.
В МЧС опровергли информацию, которая появилась в сети, что якобы в поисковых работах задействовано мало людей, а волонтеры "ЛизыАлерт" не подключились.
"19 августа поиски продолжились с привлечением волонтеров. Было задействовано 13 человек, четыре единицы техники. Сегодня, 20 августа, поиски ведут порядка 25 сотрудников разных ведомств и организаций. По данным ГУ МВД по региону, ежесуточно в поисках участвуют до 15 полицейских из Краснощековского и Курьинского районов и добровольцы. Обследовано несколько туристических троп", - подчеркнули в МЧС.
Помогают работники организации "ПриоритетАгро", которые предоставили свои коптеры. В район поиска сегодня пребывают сотрудники алтайского МВД с беспилотными летательными аппаратами, оснащенными тепловизором.
Волонтерны и добровольцы, желающие принять участие в поисках могут обращаться по телефону местной дежурной части Курьинского пункта полиции: 8 (385-76) 22-5-63.
13:11:09 20-08-2024
не?
13:27:39 20-08-2024
бывали в тех местах, зверя там полно
13:55:30 20-08-2024
там тропа как проспект, мимо не пройдешь... если намеренно свернуть, то да, там до казахстана блуждать можно, если без навигатора. на горе можно змей встретить, под горой лису видели...
14:36:24 20-08-2024
Медведь, других вариантов 0
18:31:30 20-08-2024
там и волки и медведи и обрывы. очень жаль детей