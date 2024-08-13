Туриста с переломом спасли с горы Синюха в Алтайском крае
Во время подъема женщина сломала ногу
13 августа 2024, 08:32, ИА Амител
Спасение туристки / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае спасатели помогли женщине, получившей травму во время восхождения на гору Синюха. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Туристка вышла с базы "Озеро Белое" и сломала ногу. На место прибыла одна единица техники и шесть сотрудников МЧС. Пострадавшую спустили вниз и передали медикам.
Угрозы для жизни и здоровья женщины нет.
09:46:40 13-08-2024
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