Туриста с переломом спасли с горы Синюха в Алтайском крае

Во время подъема женщина сломала ногу

13 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Спасение туристки / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасатели помогли женщине, получившей травму во время восхождения на гору Синюха. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Туристка вышла с базы "Озеро Белое" и сломала ногу. На место прибыла одна единица техники и шесть сотрудников МЧС. Пострадавшую спустили вниз и передали медикам.

Угрозы для жизни и здоровья женщины нет.